七年級女生 追逐旗袍魂

75歲旗袍老師傅林錦德（中），積極傳承手藝，劉乃綾（右一）盼能習得精華。（鄧博仁攝）

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中國時報
／專訪

旗袍曾被視為中華文化象徵，民國初年在上海流行，1929年被定為國家禮服，一度是女性公務員上班必穿的制服。如今看似過時的旗袍，卻讓七年級的台大高材生劉乃綾，義無反顧投入，劉乃綾說，「我想在旗袍裡尋根。雖然不一定真的能在當代的旗袍裡，掌握到傳統或文化上的意涵，我唯一能確定的是，它很美，而我為它痴迷。」

到日本學習製作

劉乃綾是台大森林系畢業的高材生，因為喜歡手作的樂趣，大學畢業後決定到日本念服裝學校，學習服裝製作。學成回台後，原本打算到服裝公司上班，得知有旗袍店在徵學徒，就毛遂自薦，決定追隨老師傅學手藝。

劉乃綾說，很多做旗袍的傳統工法，以前在學洋裁、西服的時候從來沒學過。像是皮製花扣，鏤空處用小塊布料包棉花填實，縫好後裝飾在前襟；扭結狀的直扣，則是將緞帶縫成束狀做的。需要在布料上畫直線的時候，會用「粉線袋」，將沾著粉的棉線拉直，輕輕一彈，就在布料上留下痕跡。

盼台灣有專屬服裝

曾在日本生活的劉乃綾，也常見到觀光客到日本旅遊時，會特地安排和服體驗，讓她忍不住思考，「日本有和服、韓國有漢服，為什麼台灣卻沒有代表自己的傳統服裝，讓外國人來台灣旅遊時體驗？」

劉乃綾表示，新聞上曾看過有美國高中女生在畢業舞會時穿大紅旗袍，卻被部分華人責罵，認為她不尊重別人的文化，「但如果是真心喜歡，一個人出於喜愛與興趣，穿著別的文化的服飾，那又何妨？」

(中國時報)

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