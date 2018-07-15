邱澤稱帝：想活在拍片瞬間裡

2018年07月15日 04:10 中國時報 徐桐炘 、 李承陽 報導

邱澤（左）在《誰先愛上他的》展現俊帥外貌下的精湛演技，謝盈萱（右）完美詮釋媽媽角色。◎北影攝影採訪團：盧禕祺、粘耿豪、羅永銘

20台北電影獎得獎名單

第20屆台北電影獎頒獎典禮14日晚在中山堂舉行，影帝和影后由《誰先愛上他的》的邱澤、謝盈萱包辦。邱澤在片中挑戰演出男同志等突破性角色，他聽到得獎名單瞬間立刻掉淚，上台後先感謝導演徐譽庭、許智彥和編劇呂蒔媛，「過程中有很多困難，大家都不放棄，到最後一刻都要做到最好。」

邱澤從影多年，數度入圍金鐘，去年起一口氣挑戰多部大銀幕演出，在北影首度獲影帝獎項，他感性說：「我真的很喜歡表演，不論遇到什麼困難，機器開始拍的時候，彷彿全世界都安靜，那瞬間是最美的，到現在仍希望不斷活在那個瞬間裡。」他不忘謝評審、片商、經紀團隊和長時間陪伴身邊的夥伴。

謝盈萱謝導演給空間

「劇場女神」謝盈萱演員魅力從劇場延伸到大銀幕上，她上台領獎時情緒激動地說：「這是我第一次來台北電影節、第一次當電影女主角、第一次得獎，我以劇場人為傲，現在也愛上了影像。」

新科影后感謝的話說不完，她感謝編劇讓角色的靈魂找到出口；感謝雙導演徐譽庭、許智彥給她很大的空間，讓她放開手腳演活母親；感謝劇組的工作人員，稱團隊的人可愛到讓她想記住所有人的名字；最後感謝母校北藝大的教育。

謝盈萱的演技被評審形容「一登場便顯得能量充沛，整體演出維持一定的張力與表現，以全身的力量來詮釋角色的真摯，進而堆疊至釋放角色的情緒與壓力，精準展現女性對婚姻的焦慮，完美詮釋角色令人動容。」

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