惠英紅失后座 評審：比較影片不同

2018年07月15日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

2018台北電影獎評審團由婁燁（左起）、周強、杜汶澤、陳玉勳、馬修、李欣芸、李耀華、關本良擔任。

第20屆台北電影獎頒獎典禮，評審團主席婁燁，率領李欣芸、李耀華、周強、馬修、陳玉勳、陳懷恩、關本良等評審詳述今年評選結果。評審們花了14個小時討論所有獎項，其中劇情長片與紀錄片討論最久，都花了兩個小時、許多輪，雖然把獎給了《誰先愛上他的》，但《血觀音》、《范保德》也都有被討論。

《誰先愛上他的》為大贏家拿4獎，《血觀音》、《范保德》、《幸福路上》各3獎，婁燁認為，《誰先愛上他的》讓人觀影後感覺很好，細節、演員整體來說相當完整。男主角獎項上，評審口風相當緊，不願多透露誰才是邱澤的最大對手，陳玉勳說：「我們有認真在討論，不然怎麼會討論了14小時！」

女主角方面，惠英紅以《血觀音》拿過金馬獎影后，但北影影后昨卻給了謝盈萱，李欣芸認為：「不會因為得過就不再給，也不會因為沒得就要給，比較的影片不一樣，沒有考慮到電影先前已經拿過哪些獎。」

至於男配角獎給了鄭人碩，並非因為他參演了一部以上，還是看他在單一部電影的表現為考量。

《幸福路上》刻畫完整

百萬首獎給了《幸福路上》，婁燁說，因為電影最完整，能感動人，「讓人在看的時候很容易了解整個過程，社會背景、家庭變化，動畫片能做到這樣特別令人感到開心，看的時候不會有跳出來，會讓人很投入。」認為這部片就算改編成劇情片也都不會遜色，就連法國評審馬修都對《幸福路上》讚不絕口，用中文表示這是他最喜歡的電影。

(中國時報)