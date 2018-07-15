惠英紅失后座 評審：比較影片不同

惠英紅去年憑《血觀音》拿下金馬影后，在台北電影獎卻爭后失利。

友善列印
中國時報
報導
2018台北電影獎評審團由婁燁（左起）、周強、杜汶澤、陳玉勳、馬修、李欣芸、李耀華、關本良擔任。

第20屆台北電影獎頒獎典禮，評審團主席婁燁，率領李欣芸、李耀華、周強、馬修、陳玉勳、陳懷恩、關本良等評審詳述今年評選結果。評審們花了14個小時討論所有獎項，其中劇情長片與紀錄片討論最久，都花了兩個小時、許多輪，雖然把獎給了《誰先愛上他的》，但《血觀音》、《范保德》也都有被討論。

《誰先愛上他的》為大贏家拿4獎，《血觀音》、《范保德》、《幸福路上》各3獎，婁燁認為，《誰先愛上他的》讓人觀影後感覺很好，細節、演員整體來說相當完整。男主角獎項上，評審口風相當緊，不願多透露誰才是邱澤的最大對手，陳玉勳說：「我們有認真在討論，不然怎麼會討論了14小時！」

女主角方面，惠英紅以《血觀音》拿過金馬獎影后，但北影影后昨卻給了謝盈萱，李欣芸認為：「不會因為得過就不再給，也不會因為沒得就要給，比較的影片不一樣，沒有考慮到電影先前已經拿過哪些獎。」

至於男配角獎給了鄭人碩，並非因為他參演了一部以上，還是看他在單一部電影的表現為考量。

《幸福路上》刻畫完整

百萬首獎給了《幸福路上》，婁燁說，因為電影最完整，能感動人，「讓人在看的時候很容易了解整個過程，社會背景、家庭變化，動畫片能做到這樣特別令人感到開心，看的時候不會有跳出來，會讓人很投入。」認為這部片就算改編成劇情片也都不會遜色，就連法國評審馬修都對《幸福路上》讚不絕口，用中文表示這是他最喜歡的電影。

(中國時報)

舞炯恩摘新演員獎「上帝公平待人… 鄭人碩炸出好運男配到手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。