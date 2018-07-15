鄭人碩炸出好運男配到手

鄭人碩昨以《角頭2：王者再起》拿下本屆台北電影獎最佳男配角，獲悉得獎時還一度不敢置信。

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中國時報
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文淇去年才以《血觀音》獲金馬女配角獎，昨又在台北電影獎拿下女配角獎項。

本屆台北電影獎最佳男配角獎昨由鄭人碩憑《角頭2：王者再起》拿下，這是他繼2015年《醉·生夢死》二度奪得，談到再度加冕，他謙虛表示始終記著師父張作驥告誡他的，表演不是為了獎項，他說：「我熱愛電影，我是鄭人碩，我繼續努力。」

他上台表示很緊張，除了劇組人員，還要感謝師父虞戡平、張作驥、爸媽、老婆小孩，還說：「這是兒子今年生日禮物。」他正在台東拍攝電影《寒單》，4天前才剛被炮炸，頭皮右側還有炸痕。當地耆老告訴他，能夠挺過來會有好運，果然讓他抱回獎座。評審認為他表演力道收放自如，恰如其分掌握配角的位置與身分，成功詮釋角色特性，並展現極高的潛力，值得肯定。

文淇繼去年以《血觀音》拿下第54屆金馬獎最佳女配角獎後，昨晚又在台北電影獎擒下最佳女配角獎。她因工作不克前來，由導演上台代替領獎，代念預寫的得獎感言：「感謝導演給我機會，非常幸運能夠參與電影的演出，要學習的還很多，感謝紅姊（惠英紅）、可熙姊（吳可熙）。」

文淇下個月將滿15歲，在《血觀音》中飾演小女孩棠真，演技超齡，被譽為天才少女童星，昨獲最佳女配角獎的理由為「在簡約的對白限制中，展現極高的表演強度，撐起具衝突性的角色性格，在一個身分中同時呈現主角過去與未來的形象，層次豐富。表情、肢體細節令人感到處處有戲。」

(中國時報)

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