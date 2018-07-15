宋欣穎樂《幸福路上》獲家鄉肯定

2018年07月15日 04:10 中國時報 徐桐炘 、 潘鈺楨 報導

《幸福路上》導演宋欣穎昨開心拿獎，盼台灣動畫能更蓬勃發展。

《我們的青春，在台灣》導演傅榆，花了6年完成作品。

《洞兩洞六》導演王逸帆不是本科系出身，昨對於能拿獎相當訝異。

最佳動畫片獎開出雙蛋黃，由《霓虹》和《幸福路上》共同獲得，其中《幸福路上》5年前就以同名短片拿下北影最佳動畫，導演宋欣穎領獎時打趣說：「（當時）造就《幸福路上》災難的開始。」接著感性說：「跑過許多國際影展，最想要的還是家鄉的肯定。」

宋欣穎特別感謝貢獻聲音的演員，「謝謝只拿3000元的魏德聖導演，聽說他把紅包搞丟了，還有只看腳本就用聲音演出的桂綸鎂。」也感恩不計代價完成同名主題曲的蔡依林，最後強調：「動畫是『台灣特有種』！」盼台灣動畫能更蓬勃發展。

最佳短片頒給以大膽電影語言描繪軍中荒謬經歷的《洞兩洞六》，導演王逸帆原本念資訊管理，後進入國立臺北藝術大學電影創作學系攻讀碩士，他感激地說：「很謝謝劇組人員，因為當初都沒給他們薪水，感謝他們無償幫我。」

最佳紀錄片由《我們的青春，在台灣》奪獎。導演傅榆歷時6年拍攝，誠實地在青春、熱情、夢想這些偉大的價值面前，將自己曾有的失落、不堪、猜忌都坦誠展現，認為影片拍攝社會運動，卻不只是侷限在社會運動。

(中國時報)