安心亞合體阿Ken 重現《大悶鍋》

2018年07月15日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

阿Ken（中）與粉絲共吃薯條，安心亞猛盯。（粘耿豪攝）

《全民大悶鍋》明年1月將重現舞台，安心亞與阿Ken 14日出席活動也確定有此事，「大家現在都在各忙各的工作，要組合起來真的有點困難，但無論如何都會想辦法參與演出。」他認為，這群人的好默契，屆時就算沒有劇本，把人丟上台就可以演，絕對會把歡樂帶給大家。

安心亞許久沒在螢光幕前搞笑，但就以往演出經驗，她相信：「『哥』字輩的人在，一定會特別照顧我，所以不擔心接不了哏。」一旁阿Ken立刻說：「心亞本身就是個好笑的人，偶像包袱拋開還是一個好笑的人，大家湊在一起的化學效應太可怕。」

安心亞近期參與電影《簡單的婚禮》演出，13日才剛上映，就傳出她與黃仲崑演出橋段，有汙名化原住民，對此她表示：「還沒有跟黃仲崑聯絡，但相信大家都沒有惡意。」阿Ken也幫忙緩頰表示：「以前我們在節目裡，原住民朋友講了族裡笑話，其他人就覺得這樣不好，但若本人沒有惡意才是最重要。」

阿Ken導片燒3000萬

而他自編自導自演的電影《練愛》，6月才剛殺青，燒了3000萬製作預算全都花在刀口上，為了省成本，連開鏡記者會都省了，為了拍攝還把場景拉到加拿大，第一次當導演拍電影，對於成本控管特別仔細，他認為：「拍片很容易有部分錢莫名其妙不見，只要錢有憑有據，就會運用在該用的地方，絕對不會讓錢莫名其妙用完。」

(中國時報)