陳亞蘭：長輩健康是子女福報

2018年07月15日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

陳媽媽日前抽空幫女兒陳亞蘭製作的歌仔戲新作站台。（洪秀瑛攝）

陳亞蘭（中）製作、子弟兵演出的《黑家店》近期正在西門紅樓演出。（資料照片）

陳亞蘭分享小時為了幫哥哥出氣，額頭有一道被石頭砸傷的疤。（盧禕祺攝）

陳亞蘭製作、由子弟兵演出的歌仔戲《黑家店》，近來一連在台北西門紅樓演出20場，頗受好評，首演後的第3天，她哥哥帶著一家人及82歲的媽媽特地從宜蘭到台北助陣。整場演出從開始到結束，母女倆話不多，但媽媽關愛眼神從沒移開過，陳亞蘭不諱言，自己只要沉浸歌仔戲世界就六親不認，感性說：「媽媽滿能照顧自己，到現在身體還很好，這是做為子女的我最大福報。」

陳亞蘭在「2018旺旺孝親獎」專訪中分享與父母相處之道，她的爸爸因胃癌逝世至今30多年，她過去從沒對爸爸說過「我愛你」，但這3個字一直放在她心裡，「比較遺憾的是，年輕時還沒有很大成就，後來有些成績了，很希望我主持的節目、演的連續劇、製作的歌仔戲《牛郎織女》、《黑家店》這些作品，爸爸都可以到現場支持，可惜爸爸不在，現在只能由媽媽來替代。」

陳亞蘭是歌仔戲世家出身，爸爸當年經營「寶銀社少女歌劇團」，媽媽吳水月以扮演「關公」聞名，有「關公月」之稱。

爸爸嚴格管教

她說，爸媽當年忙公演，哥哥個性溫順，小時候反而是她照顧哥哥多，她額頭上有道疤是小時候為了保護哥哥，被其他小朋友丟石頭受傷留下的；她從小骨子裡就有男孩性格，和同學玩騎馬打仗遊戲時，「我會順便把女孩子的裙子掀一下，讓她們嘰嘰叫。」被笑虧從小就愛撩妹，她自嘲說：「出世要來當小生的。」

她提到，爸爸有個「憲兵陳」外號，他用這套管理劇團也管教小孩，哥哥曾被吊起來打，她3歲時，爸爸因為捨不得揍，把她脫光剩一條內褲，罰她跪在廟門口，「不用打罵，爸爸用這招就足以對付，他是因材施教。」

自認陪伴太少

陳亞蘭說，她小時對爸爸的印象是打扮中規中矩、愛漂亮，很多雜事沒做過，後來為了照顧2個孩子居然會煮飯，有次過年他煮好一桌飯菜，她和哥哥沒理他，「爸爸氣到翻桌，飯菜散落一地，米粉還黏在天花板上。」

談起盡孝道，她自認做得最不足的就是陪伴太少，「有些父母不願意跟小孩出去，像我媽就覺得跟我出去好像帶給我很多麻煩，有時請她到攝影棚看我她都不要，她會覺得我把注意力放她身上，這樣表演會不專心，所以每個人只要找到和父母相處的方式就好，無論用什麼方式，比如聊天、看表演、吃頓飯，多跟父母親近都是表達孝順方式。」

(中國時報)