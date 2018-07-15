陳亞蘭父：舞台上不能自己演自己

2018年07月15日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

對陳亞蘭來說，是歌仔戲把她養大的，一路上受許多貴人提攜，尤其是歌仔戲界的國寶楊麗花。陳亞蘭21歲就跟著楊麗花，當時住楊麗花家，不只教戲還教她做人。楊麗花曾對她說：「只能羨慕，不能嫉妒。」意指別人有成就的時候，如果嫉妒對方，心裡就有仇恨，羨慕的話，就會朝著對方的方向走，恩師和爸爸都是身教多於言教，她至今深受影響。

陳亞蘭說，爸爸曾告訴她要對得起觀眾、對得起自己的表現，舞台上一定要和團員有默契，不能自己演自己，楊麗花也是這樣教的。這次她製作歌仔戲《黑家店》結合傳統與創新，增加與觀眾互動橋段老少咸宜，「楊阿姨帶姊妹們來看都笑到流淚，覺得這些年輕人有平台表演是好事，雖然有需要改進地方，但能演到這樣，在她心中已經非常好了。」

陳亞蘭教戲時嚴格、不藏私，「很多細膩的東西只要表現出來，觀眾就會看到我們的用心。」《黑家店》小生角色是女演員反串，陳亞蘭誇她基本功不錯，但仍要調整，就像她演小生，楊麗花永遠覺得有進步空間。國寶真的很難超越？陳亞蘭說：「很難超越，但我有我的特色，比如我製作的《牛郎織女》，演牛郎她絕對演不贏我，因為要跑全場。」說完後還大笑。

楊麗花至今仍保有巨星風範和個性，「她不像我可以穿著脫鞋和記者聊天，這種事她絕不會做。」楊麗花從年輕時就不太接商業活動，以前還常罵陳亞蘭接太多廣告，「她覺得被看多了就不值錢，曝光量不要那麼大，但現在不讓人家看，人家會忘記妳。」她笑說楊麗花後來慢慢理解，但仍會對她耳提面命：「妳又去拍廣告喔，又忘記了。」

人生如果重來，仍舊選擇歌仔戲這條路？「好像只有歌仔戲是我的特殊才藝，主持有人比我主持得好，唱歌也有人唱得比我好聽，演戲也有人比我會演，但我只要把歌仔戲亮出來，他們就沒有我擅長。歌仔戲不只是我的根，也是台灣文化。」她仍為歌仔戲努力尋找融合傳統與現代，能讓年輕人接受的方式，「經營辛苦，但我以身為歌仔戲表演者為榮。」

《黑家店》即日起至29日於西門紅樓2樓劇場演出，購票可洽兩廳院售票系統。

(中國時報)