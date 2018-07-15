陳志成偕4大師話設計

2018年07月15日 04:10 中國時報 報導王儒哲

為展現台灣產業近50年來運用設計的發展概況，這場橫跨半世紀的產業設計展，以台灣不同年代的「食衣住行及育樂」六大領域分類展出，包括工業產品、室內設計、視覺設計、平面廣告、包裝實品各年代實物及調查成果，帶領民眾一窺台灣產業設計的發展史跡。

由文化部文化資產局策畫主辦的「臺灣產業設計50年調查研究暨展覽」，展期自即日起至7月29日在臺中文創園區B03藝文展覽館（台中市南區復興路三段）展出。而資產局也將在7月21日（六）14:30～15:30舉辦「視覺設計交流論壇──耆老同台講古話設計」，由簡錫圭、陳敦化、廖哲夫、陳志成、楊夏蕙5位耆老同台講古話設計，精彩可期。

廣告設計界活字典

其中獲邀參展的陳志成是廣告設計界職人，從學生時代接觸藝術、踏入職場專注行銷企劃與廣告設計，超過半世紀的心血投注，發揮藝術天分且樂在其中，可以說是台灣廣告界的一部活字典，更是業界廣告行銷、視覺設計的達人。

陳志成1942年生於鳳山，1965年自國立台灣藝術專科學校美術工藝科畢業。在校期間擔任美工科工藝學會理事長任內創辦了台灣第一本設計期刊《設計人》雜誌。

畢業之後，1966～2005年前後擔任過國華廣告公司企劃處長．營業部副理八年、裕民廣告公司副總經理、消費時代雜誌發行人，以及遠東百貨公司協理、顧問等職共32年，曾於1969年與當時在美術設計界頗負盛名高山嵐老師合組代代設計企業公司，並於1976年成立大展廣告建業公司，之後於2004年創立大未來國際行銷公司至今。

作品榮獲多項殊榮

陳志成投入廣告經營與設計創作近55年。期間曾榮任兩屆中華民國美術設計協會理事長，策辦過中華民國美術設計大展、全國卡片設計大展等多項設計展會，編印四本《設計界》期刊出版發行，同時兼任實踐家政專科學校服裝設計科技術教師9年。

陳志成作品也獲得多項殊榮，如繪畫作品入選台灣省第18屆全省美展、國立歷史博物館美展等多項展覽，廣告作品榮獲過時報金像獎廣告設計獎及國家設計月優良平面設計獎、中華民國美術設計大展等多次設計創作大獎，並入選兩次中華民國企業名人登錄介紹，於1999年榮膺教育部技職教育名人、資深廣告人楷模表揚。

(中國時報)