威士忌玩跨界 麥香擁抱酒香

2018年07月15日 04:10 中國時報 報導王儒哲

帝亞吉歐海島之最Best of the Isles系列蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌「Talisker泰斯卡」、「Lagavulin樂加維林」今夏與世界麵包冠軍─陳耀訓師傅成立的巴黎波波麵包，攜手推出威士忌與麵包結合的限定口味。

Talisker泰斯卡10年具有鮮明的海鹽香氣，並以全球唯一不對稱蒸餾器進行蒸餾，憑藉著獨特的製酒工藝，陳釀出獨一無二的細緻優雅品味，也造就泰斯卡威士忌成為全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌之一。富有淡雅乾果香的威士忌與歐式麵包的香味十分契合，咀嚼時也能帶出威士忌獨有的木質氣調。

Lagavulin樂加維林16年則以獨特的慢速發酵與慢速蒸餾，為了完美展現慢速蒸餾工藝的優點。樂加維林使用最繁複的工法與時間製成，造就層次複雜、味道超凡的口感。獨有的泥煤氣息及煙燻焦糖味伴隨著熟成果香，讓樂加維林富有「艾雷島之王」之美譽。

而製作麵包時所需要的細膩專注與層次塑造，正與威士忌在釀造時的繁複工法有異曲同工之妙。陳耀訓師傅對做麵包有強烈熱情，為了帶給消費者幸福、感動，堅持以天然原物料製作麵包，非常重視麵包的每個細節，不論是香氣、外觀、層次都絲毫不馬虎。

此次麵包的口味特別選用以專業、嚴謹的態度製成的Talisker泰斯卡及Lagavulin樂加維林，兩款酒在每個細節表現上都展現了完美的精湛工藝，與「台灣之光」陳耀訓師傅專注於麵包烘焙的細緻手藝相輔相成，兩者在技法上的相互呼應，富有層次感及濃郁香氣的威士忌與歐式麵包豐富的口感及麥香，帶來一場工法與味覺交織而成的饗宴。

今年，海島之最與世界麵包冠軍陳耀訓師傅攜手合作，以獨特威士忌香氣搭配營養健康的歐式麵包，推出「2018海島之最單一麥芽威士忌×巴黎波波」限定口味麵包，引領台灣消費者於品酩之外，更能品味威士忌的多元風味與面貌。

★Talisker 10年莓香可可麵包

將草莓果乾浸漬在有著鮮明海鹽香氣Talisker 10年酒液中，讓果乾的香甜氣息伴隨著每一口麵包的咀嚼都能有更多的變化。融入了Talisker 10年的法國頂級巧克力製成的甘納許，藉由微甜的巧克力味襯托出海島威士忌獨特的煙燻泥煤風味，兩者間絕妙的搭配，完美呈現Talisker 10年的魅力，讓這款麵包為味蕾帶來無限的驚喜。

★Lagavulin 16年紳士裸麥無花果麵包

強調長時間慢速蒸餾的Lagavulin 16年，是一款壯麗、強勁、層次豐富的酒款，具有鮮明的泥煤、煙燻以及馥郁乾果甜味，以Lagavulin威士忌酒漬土耳其無花果乾，使用真空技術處理，將Lagavulin優雅細緻的泥煤氣息融入無花果中，搭配香脆的杏仁果與核桃，一起揉入裸麥麵糰中，出爐之後趁熱再刷上一層厚厚的威士忌，讓濃郁的酒香包覆扎實的裸麥麵包。

由世界冠軍打造的兩款海島威士忌合作的精選麵包，7月6日將於高雄巴黎波波門市開賣，尊爵美味，絕對不容錯過。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)