2018年07月15日 04:10 中國時報 報導郭隆富

Oris Source of Life生命之源限量腕錶，65000元。

剛完成首場個人售票演唱會的R&B創作小天后吳卓源（Julia Wu），以大海歌姬的身分出席ORIS全新潛水系列腕錶上市記者會。她從澳洲隻身勇闖台灣，90後的她以率性自然、清新厚實略帶慵懶的嗓音，嘗試過嘻哈、復古、R&B多元曲風，實力征服無數樂迷，是少數甫出道即光速竄紅中、台、韓、澳各地的人氣新星。

從古典鋼琴到流行樂壇新女力，從網紅到專業歌手，吳卓源對音樂夢想的堅持與追求，一如ORIS新主張Go your own way的品牌精神，這次她特別將個人第一首創作歌曲〈Sea〉的正式發表獻給ORIS，與ORIS邀請大家一起重視地球最重要的水資源議題，共創水資源生生不息的永續美好環境。

吳卓源來自海都墨爾本，在海島台灣發展，與海洋有著密不可分的情感，這首以海洋（Sea）為名的音樂創作就是她鍾愛大海的最好證明。她在大學那年暑假，偶然間在網上看到一幅海邊的畫，想念起黃金海岸，便用爸媽贈送的第一把吉他創作出這首抒發當下心情的〈Sea〉，這個歌唱夢想的起源引領著Julia對自我夢想的追尋，本次公開演出這首創作曲，不僅呼應ORIS潛水錶的意象，更是連結當天佩戴的ORIS Source of Life生命之源限量潛水腕錶。

儘管大眾環保意識不斷提高，政府和國際非營利組織也做出了努力，但疏忽、忽視和浪費，依然讓世界水資源繼續受到威脅。污染水平持續上升──我們必須趕緊展開行動。Oris因此推出生命之源限量腕錶，是一款受萊茵河啟發的哲學腕錶，凸顯了世界水源的困境，標誌著Oris致力於實現帶來更好改變使命之新篇章。

此款新腕錶以時尚的Oris Aquis潛水腕錶做延伸設計，是瑞士鐘錶品牌Oris的獨特設計之一。為了符合品牌「Go your own way」的理念，該系列每款腕錶皆結合創新、高性能和高品質的瑞士設計與製造，並擁有合理的價格。

(中國時報)