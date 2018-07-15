巴拿馬草帽 盡顯紳士風尚

2018年07月15日 04:10 中國時報 周子傑 報導

Mamasita所有巴拿馬草帽均出自最高等級「Montecristi」的品質保證，實際觸摸並仔細觀察便會發現，其編織手法之細密，讓每頂帽子都是既輕盈、透氣又柔軟的工藝精品。圖片提供各品牌

雖名為巴拿馬草帽，但其正宗發源地卻是厄瓜多。除了是製作草帽原料的故鄉，且保有編織草帽的獨門絕活。圖為Mamasita所製、出自當地最高品質保證產區Montecristi的草帽。圖片提供各品牌

巴拿馬草帽的原料，是厄瓜多原生種棕櫚「PajaToquilla」的嫩莖纖維，不僅採收時有嚴格氣候條件限制，且為確保品質新鮮，一次也不會採收太多。圖片提供各品牌

「把你的帽子戴好，不光是角度，還有態度。」20世紀最偉大的男歌手之一法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）曾如此說道。帽子可以說是最被低估的男士配件，因為多數人的清單裡只有棒球帽一種選項，但在連西裝都穿不住的酷暑中，若想展現時髦風雅的紳士性格，一頂巴拿馬草帽（Panama Hat），其實便已足夠。

著有《山居歲月》的知名英國作家彼得梅爾（Peter Mayle），於1991的《關於品味》一書之中曾感嘆，懂得戴帽子的男人，如今已成稀有動物。相較於過去慣常以帽子展現斯人性格，甚至讓其成為註冊商標的男人，如英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、《北非諜影》的亨弗萊鮑嘉（Humphrey Bogart）以及法蘭克辛納屈等，如今滿街充斥戴著以尼龍或塑料製成、上頭大喇喇印著品牌商標、缺乏品味及個性的棒球帽男子。

厄瓜多才是正宗產地

許多人抗拒紳士帽的理由，往往是自認不像強尼戴普（Johnny Depp）可以撐得起來；但撇開強調個性的效果不談，紳士帽不僅具備夏日遮陽及冬日保暖的實用功能，還能修飾臉部線條的缺陷，若自認長得不如男星般出色，反而更要好好學習如何戴帽子才是。

相較於以毛呢製成的紳士帽，巴拿馬草帽其實更適合本地的氣候及風俗。正確認識巴拿馬草帽的歷史、製程及戴法，是紳士養成不可或缺的一環。巴拿馬草帽並非產自中美洲的巴拿馬，位於南美洲赤道上的厄瓜多才是正宗巴拿馬草帽的發源地，製作草帽所需的材料「Paja Toquilla（一種棕櫚科植物）」是當地原生物種，這個熱帶小國更掌握了絕大部分手工編織巴拿馬草帽的技術，甚至家家戶戶還有不外傳的獨門絕活，不僅是當地的國民產業，更被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產。

陰錯陽差變巴拿馬帽

來自厄瓜多的草帽，被陰錯陽差冠上毫不相干的巴拿馬之名，背後其實有一段有趣的歷史。根據《巴拿馬草帽傳奇》一書，最初注意到這種草帽的，是16世紀入侵中南美洲的西班牙人，他們對厄瓜多當地原住民頭上所戴的草帽頗感興趣，並理解那是以當地特有的草料編織而成。

19世紀美國加州的淘金潮讓世界各地的淘金客湧向巴拿馬，這才讓草帽打開了國際名聲。彼時通往西岸的交通還未打通，取道水陸對大批淘金客來說是相對保險的作法，位於美洲大陸最狹窄之處的巴拿馬，自然成為各路人馬匯聚之處。厄瓜多當時只是個名不見經傳的窮鄉僻壤，當地商人於是把草帽運往氣候同樣濕熱、卻擁有廣大人流商機的巴拿馬販售；運河動工之後，它更成為在烈日下勞作的絕佳配備。「在巴拿馬買到的草帽」，於是陰錯陽差成為這種帽子的命名由來。

(中國時報)