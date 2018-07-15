厄瓜多俯身編織技術品質保證

2018年07月15日 04:10 中國時報 周子傑 報導

以純手工慢慢處理帽體內外草料銜接的部分，能夠使帽體更加滑順，也是負責收編的「Rematador」之工作。圖片提供各品牌

編織完成的帽胚還須經水清洗、晾乾及搥打。之後才出口到歐洲讓各大品牌進行塑型。圖片提供各品牌

取出嫩葉之後須以柴火燒旺的滾水瞬間川燙後取出，並以倒掛方式自然晾乾，之後再進行煙燻，光是處理原料時間便已十分費時費工。圖片提供各品牌

時隔2個世紀，如今我們雖能輕易地在世界各地、各種等級的店鋪找到巴拿馬草帽，不過厄瓜多這個位處赤道上的蕞爾小國，依舊掌握了獨一無二且無人能出其右的草帽編織技術。尤有甚者，當今許多馳名國際的時尚精品及專業製帽品牌，店裡所販賣的草帽，帽胚製作依舊出自厄瓜多；前者包括愛馬仕（Hermes）、Loro Piana及Stefano Ricci，後者則有名聞遐邇的Borsalino、Hubert Johnson及Lock & Co. Hatters等專業製帽品牌。

能讓這些講究品質及工藝的大品牌，心甘情願地將重要的帽胚交給外人代工，厄瓜多究竟擁有什麼獨門絕活？先前採訪Borsalino時便發現，草帽本身即是一項極其講究原料品質及工藝技術的「精品」，費工程度無遜於珠寶腕表等這纇精品。

趁破曉前採收葉片

製作草帽無可取代的厄瓜多原生棕櫚科植物「Paja Toquilla」，必須在破曉前、葉片上還保有露珠的清晨時分採收，且只取包覆於綠色堅硬外皮之中最嬌嫩的部分；取出嫩莖後更是分秒必爭，須以柴火燒旺且加入硫磺的滾水川燙約1分鐘即撈起晾乾，之後再進行煙燻。這一連串的川燙、晾乾及煙燻的過程，與草帽日後的顏色深淺有密切相關，進行的次數愈多，草料色澤愈白皙。

處理草料的氣候條件也十分講究，雨天不成，直曝於烈日更是大忌，所以每年的2月至9月是歲休，將處理好的草料送到各個編織師傅手上，便已耗掉大半年光陰。編織草帽的光線、時間及濕度也充滿學問，厄瓜多地處赤道，氣候異常悶熱，所以僅能在晚上9點至凌晨4點較為涼爽的時候進行；空氣中濕度太低也不行，因草料容易脆化，而光線太強則會引起反光，造成編織上的困難。

7位師傅協力完成

草帽編織是一件外人很難想像的重度苦勞，師傅除了手指要靈巧、眼力要跟得上，還得以彎腰駝背、胸口頂著草帽圓形模組，俯身進行編織。這種極度不舒適的工作姿勢，也是全世界絕無僅有、只在厄瓜多才能見到的奇景；不過當地人卻不以為苦，並認為惟以這般姿勢才能織出最高品質的草帽。相較於採取「坐姿編織」的Cuenca，明眼人一看就知道那些品質優良的草帽，出自強調傳統俯身編織的Pile或Motecristi；後者更從原本的產地名稱，躍身成為當今最高品質草帽的保證。

巴拿馬草帽的製作流程雖只有3道，但每一道的技術均壁壘分明，各由專業且經驗豐富的師傅操刀；一頂草帽平均耗費半年到13個月不等的時間、由6至7位師傅來協力完成，包括掌握草帽起手及靈魂－帽冠的「Armado」、負責絕大部分帽體編織的「Weaver」，以及最後負責收編的「Rematador」。

「Armado」是其中技術要求最高的靈魂人物，他會視該頂帽子等級高低、草料粗細與支數多寡決定編織走向，通常都是不外傳的獨門絕活。「Weaver」的編織工時最長，很講究師傅的耐力及穩定性，深刻影響帽體編織的細密程度。由於草料不像紗線可以無盡延伸，所以編織過程總少不了「接草」的情形，因而「Rematador」猶如草帽最後的化妝師，負責將這些接草處完美隱藏起來，讓帽體摸起來更柔順滑美。

(中國時報)