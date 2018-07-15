正確佩戴草帽 一手抓前緣 一手扶後沿

2018年07月15日 04:10 中國時報 周子傑 報導

雖都出自厄瓜多，但產區及編法的不同還是會讓巴拿馬草帽有等級上的差異。相較於宛如藝術精品的Montecristi，採取人字紋編法的Cuenca，雖無法防水或捲收，卻也擁有製作較快、價格親民的優勢。圖為Borsalino具備Fine等級的Fedora草帽。圖片提供各品牌

正確佩戴巴拿馬草帽（以及所有帶有帽冠的紳士帽）的方式，並非如我們在電影裡所看到，男士以單手捏住帽冠三凹處的方式，那不僅容易損害帽冠頂部細密交織的草料纖維，也會縮短草帽的保存及使用年限；畢竟只要正確佩戴一頂優質草帽，用一輩子也沒問題。正確戴上帽子的方式，是以一手抓著帽子前緣，一手扶著後沿，佩戴高度約莫落在眉毛上方至前額中央處。

草帽的等級高低，深刻影響了是否能淋雨甚至捲收至帽盒、方便旅行攜帶的關鍵。一頂Extra Fine等級的「Montecristi」草帽，能將「Paja Toquilla」這種天然草料的柔韌與延展性發揮到極致，細密至能防水，經折疊收納後（須順其纖維縱橫及編織樣式進行捲收，且最好於24小時打開）也能迅速回復原本帽型，是具有十足生命力的配件。除了那些最高等級者之外，一般草帽最忌淋雨，也千萬別試圖摺疊，那會對帽體造成立即性的損害。

(中國時報)