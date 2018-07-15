推廣巴拿馬草帽 台灣之光保存技藝

品牌立足台灣，所有草帽均產自厄瓜多的Mamasita，如今不僅發展出雕花鏤空的設計，且有豐富的撞色或具備丹寧刷紋質感的選擇；飾帶的顏色及形式甚至還能依據顧客需求完全客製化，非常貼心。圖片提供各品牌

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中國時報
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走訪位於Bellavita貴婦百貨的「手工藝匠之家名品（La Casa Del Artesano）」，才赫然發現這個來自台灣的品牌，竟然也在全世界巴拿馬草帽的生產上擁有舉足輕重的地位。

身兼該品牌的創辦人及創意總監的李昇紘（Ernesto）是厄瓜多華僑，他跟堂弟於多年前接手了大學同學於厄瓜多當地的家族草帽工廠，一開始先幫國際各大品牌代工，20年前更決定自創草帽品牌「Mamasita」，至今仍是Loro Piana及Stefano Ricci這些品牌的草帽靈魂推手。

專業草帽修復師

他於2014年回到台灣，並於文華東方酒店開設第一間「手工藝匠之家名品店」，積極在本地推廣巴拿馬草帽、羊駝及雪茄等滿懷拉丁美洲風情的手工藝精品。深藏不露的他，本身是一位專業草帽修復師，大凡草帽變形、草料斷裂及岔開，他都能修復如新，但推動他對草帽此番熱情的背後，其實有個遠大理想。

雖然厄瓜多至今仍保有草帽編織的絕活，但因這項技藝的技術要求及苦勞程度太高，又十分講究天分，導致當地愈來愈多年輕人不願投入。眼看自豪的國民產業有失傳的危機，厄瓜多政府不僅成立技職學校，也拍攝許多宣傳影片推廣草帽文化，Ernesto在背後穿針引線出了不少力，自家工廠不僅聘有20位大師級的編織師坐鎮，每一頂售出的巴拿馬草帽，他都固定捐出售價10％給當地的草帽振興基金會，除了出於公平交易因素之外，從小在厄瓜多成長的他，早就把草帽技藝的維護及保存視作己任。

用傳統結合科技

相較於國際大牌，他的草帽其實並不便宜，從入門的3萬多至近百萬都有，但所有帽子均出自「Montecristi」的最高品質保證，且均能因旅行之便做「捲收」，等級較高的帽子甚至還有防水效果，破除眾人對草帽脆弱嬌貴的刻板印象。聽著他興高采烈地與我們談及，目前已經著手推動將奈米科技融入草帽製作，讓「透氣又防水的草帽，且是一般人也能負擔得起的價格」。在可預見的未來成真，不禁讓人想著，這何嘗不是另一個融合傳統與科技的台灣之光品牌呢？

(中國時報)

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