霹靂武俠通打Game賺獎金

2018年07月15日 04:10 中國時報 李承陽 報導

霹靂新的線上遊戲平台，讓玩家可在遊戲中學習。圖片提供霹靂國際多媒體、翻攝PaGamO官網

遊戲掃一掃

「霹靂布袋戲保存了台灣最傳統的文化，應該要讓更多孩子們知道，一代一代傳承下去，否則真的很可惜！」幫你優執行長暨台大電機系葉丙成教授，期待布袋戲能繼續陪伴台灣的孩子長大。

霹靂布袋戲不斷用嶄新的方式呈現最美的傳統藝術，此次由「霹靂布袋戲」和「幫你優BoniO公司」打造的「霹靂藝術科幻天地」線上遊戲教學平台，在本土文化中加入遊戲與教育的元素，讓全台灣的父母牽囡仔、小孩帶爸媽，一起參加「霹靂武俠通」萬元獎金挑戰賽。

遊戲中學台語

霹靂布袋戲今年走入第30個年頭，霹靂第五代接班人黃亮勛說：「這次跟葉教授的團隊合作，讓大家邊玩線上遊戲、邊認識霹靂布袋戲，就是一種傳承跟創新。」霹靂首次與多人線上遊戲學習平台「PaGamO」合作，暑假作業包推出第一周，便超過7000名中小學生破霹靂專屬任務，第二周更是逼近上萬人次，盼能在這樣互動式的教學平台上，讓年輕人以趣味的方式認識布袋戲，搭起世代橋梁，成為家人間共同的話題。

葉丙成教授所創辦的PaGamO，是目前台灣最大的遊戲式教學平台之一，學生在平台上答題攻占土地，玩遊戲同時也在吸收知識，將學生對遊戲的喜好轉化為學習的動力，此次跨界合作便是藉由結合霹靂布袋戲、台語教育和電競，不分男女老幼，邊打Game邊學台語，發起年輕世代對母語的重視，也讓霹靂鐵粉與新知一同搶獎金。

(中國時報)