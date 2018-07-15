佛劍修羅不分說 天山絕頂傳奇現

友善列印
中國時報

女帝野心，染指江山，鬼獄悍將傾巢而出，捕殺無辜，更欲尋應許之土，擴張苦境基地，雪洗貂裘甘無恨的珍愛之地，夢裡桃源，一夕亦成狼煙烽升之所在，逼得甘無恨雙刀奮舞，力蕩群邪，面對八面鬼戎超絕根基，一時陷入危機，此時劍意昇華，不可同日而語的繫雪衣一劍驚塵，鬼獄殞相首感死亡陰影籠罩眼前。

邪劍司外，刀狂劍癡葉小釵一夫闖關，遭遇九厄劍尊親自布陣，身陷六瀆劍境之內，禍水劍壓逼臨五內、黑雪紛亂迫使時空凝結，詭譎難測，葉小釵一時未察，竟讓穢土觸身，邪染入侵，旦夕將成崇邪祭品。而眼見平生所恨之敵，已成不治之人，風月莫容氣憤難忍，刀劍齊出，勢將葉小釵當下斬除。

一首歌，唱入心扉；一場夢，了卻心願，疏影浮生奇夢人現身公開亭，應如夢令之請，術法幻化至無常天一尋劫紅顏，恰好介入玄脈寶鑑爭奪戰，致使玄脈寶鑑一分為二，北海雄主昊天與造孽，一者為布局武林，一者為顛覆天下，皆意圖窺探整部天書之秘，奇夢人周旋其間，頓時成為關鍵的第三方。

大乘靈雲寺，傳說中尊佛──靈鷲．宿何年悟修之地，奉天逍遙為再抗惡障，正全力療復功體，而穆仙鳳受疏樓龍宿之命，前來探視佛劍分說。靈雲寺後山，瀑布怒流如銀河倒瀉，不斷沖激著底下的一人一劍，三千白髮披肩的佛劍與斷裂的佛牒，江湖路險，聖行無悔，不由分說的武林途，將開啟一段嶄新的頂峰傳奇。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第7章：疏影浮生奇夢人；第8章：長日錕鋙。

(中國時報)

霹靂武俠通打Game賺獎金 《願望咖啡館》11影帝后鬥心機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。