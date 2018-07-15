佛劍修羅不分說 天山絕頂傳奇現

2018年07月15日 04:10 中國時報 李承陽 ）

女帝野心，染指江山，鬼獄悍將傾巢而出，捕殺無辜，更欲尋應許之土，擴張苦境基地，雪洗貂裘甘無恨的珍愛之地，夢裡桃源，一夕亦成狼煙烽升之所在，逼得甘無恨雙刀奮舞，力蕩群邪，面對八面鬼戎超絕根基，一時陷入危機，此時劍意昇華，不可同日而語的繫雪衣一劍驚塵，鬼獄殞相首感死亡陰影籠罩眼前。

邪劍司外，刀狂劍癡葉小釵一夫闖關，遭遇九厄劍尊親自布陣，身陷六瀆劍境之內，禍水劍壓逼臨五內、黑雪紛亂迫使時空凝結，詭譎難測，葉小釵一時未察，竟讓穢土觸身，邪染入侵，旦夕將成崇邪祭品。而眼見平生所恨之敵，已成不治之人，風月莫容氣憤難忍，刀劍齊出，勢將葉小釵當下斬除。

一首歌，唱入心扉；一場夢，了卻心願，疏影浮生奇夢人現身公開亭，應如夢令之請，術法幻化至無常天一尋劫紅顏，恰好介入玄脈寶鑑爭奪戰，致使玄脈寶鑑一分為二，北海雄主昊天與造孽，一者為布局武林，一者為顛覆天下，皆意圖窺探整部天書之秘，奇夢人周旋其間，頓時成為關鍵的第三方。

大乘靈雲寺，傳說中尊佛──靈鷲．宿何年悟修之地，奉天逍遙為再抗惡障，正全力療復功體，而穆仙鳳受疏樓龍宿之命，前來探視佛劍分說。靈雲寺後山，瀑布怒流如銀河倒瀉，不斷沖激著底下的一人一劍，三千白髮披肩的佛劍與斷裂的佛牒，江湖路險，聖行無悔，不由分說的武林途，將開啟一段嶄新的頂峰傳奇。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第7章：疏影浮生奇夢人；第8章：長日錕鋙。

(中國時報)