《願望咖啡館》11影帝后鬥心機

2018年07月15日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

瓦里歐馬斯坦德（右）總是坐在咖啡館裡，把人們的願望登記在隨身本子中。（海鵬提供）

義大利名導保羅傑諾維西（Paolo Genovese）繼電影《完美陌生人》，新作《願望咖啡館》玩更大，找來影帝瓦里歐馬斯坦德（Valerio Mastandrea）為首的11位影帝后級演員勾心鬥角，帶出人心黑暗貪婪的一面。就連馬斯坦德都猜不到結局，坦承「差點把我的心魔也勾了出來」。

馬斯坦德因演出《完美陌生人》暴紅，曾二度榮膺義大利金像獎影帝，認為演出《願望咖啡館》是從影20年來最大挑戰。他飾演的角色，表面看似幫走投無路的人雪中送炭，實際上卻是「趁火打劫」挑戰人心道德底線，儼然是魔鬼化身，他看完劇本都被嚇到。

暗黑交易環環相扣

馬斯坦德本身的形象與該角色相差甚大，拍攝此片可說是「昧著良心演出」，才敢跟所有對戲的影帝影后大開條件。敏感的他更說，演完這部片，大家對他都有陰影，「連看我的眼神都變了」！

故事描述一名神祕男子，每天都在願望咖啡館裡，從清晨坐到深夜。形形色色的人上門有求於他，想要實現願望。但要美夢成真，得先出賣自己靈魂，與神祕男子進行交易。8位咖啡館常客分別登門拜訪，他們各式各樣的願望都被寫進記事本裡。他們被賦予的任務看似無關，其實環環相扣，充滿著未知且驚人的連鎖效應。電影20日在台上映。

(中國時報)