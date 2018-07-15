貢寮海洋音樂祭藍天熱浪齊搖滾

2018年07月15日 04:10 中國時報 報導謝曼婷

每年夏天音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」7/27（五）至7/29（日）將於貢寮福隆海水浴場展開3天熱唱接力賽！今年海祭舞台突破以往，除維持強烈搖滾風格的「碧海藍天大舞台」外，特別運用漁船打造獨具當地特色的「熱浪搖滾小舞台」及創造國際樂團交流的第三舞台「跨國拼場世界台」，將帶給樂迷全新的視覺感受！

卡司陣容方面，「7/27原創新浪潮」邀請拍謝少年、P!SCO、先知瑪莉、茄子蛋、原子邦妮、小宇（宋念宇）及蛋堡開唱，另有台灣饒舌兩大品牌「顏社」與「人人有功練」，在海祭舞台呈現跨世代、跨品牌結合嘻哈電音組合；「7/28海洋獨立音樂大賞」除有爭奪海洋旗的決賽樂團精彩表演外，更邀請去年海洋大賞得主火燒島及大馬創作歌手黃明志演出；「7/29世界狂想曲」由去年海洋之星厭世少年、BOXING、董事長樂團、獅子合唱團及國際樂團－愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine熱鬧開唱。

聽國外樂團免出國

而第三舞台－「跨國拼場世界台」，邀請韓國、日本、英國、美國、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸、香港、台灣共計15個樂團登台演出，用原創音樂展現世界一家的概念，讓樂迷們不用出國就能在海祭看到！（新北市政府觀光旅遊局廣告）

(中國時報)