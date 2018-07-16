FIFA WORLD CUP RUSSIA－法抱走大力神盃

法國贏得冠軍，球員互相擁抱慶賀。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
子弟兵抱走大力神盃，法國總統馬克洪嗨翻天。（美聯社）

「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞15日晚間11時在莫斯科盧日尼基球場進行本屆世足賽冠軍戰，克國前鋒曼祖基奇在第18分鐘頭槌自擺烏龍，儘管稍後佩利希奇勁射扳平，他卻因禁區內手球奉送12碼。法國由格里茲曼操刀破門，加上下半場普巴、姆巴佩遠射破門，以4比2贏得隊史第2座世足冠軍。

決賽史上 首顆烏龍球

法國1998年在自家首都巴黎3比0擊敗巴西，首次舉起大力神盃，2006年對義大利PK落敗屈居亞軍，這回終於一掃12年前的陰霾。法國教頭德尚也成為繼巴西札加洛、德國貝肯鮑爾之後，以球員和教練身分都贏得世足冠軍的第3人。

賽前傳出傷情的佩利希奇決賽仍為克國先發上陣，克國一開始積極搶攻，但第18分鐘法國格里茲曼右前場帶球遭布洛佐維奇犯規，他開自由球吊入禁區，曼祖基奇不幸將球頂進自家大門，這是世足決賽史上首顆、本屆第12顆烏龍球，讓法國先馳得點，以1比0領先克羅埃西亞。

上半場 法僅一次射門

第28分鐘，佩利希奇中路快攻，被坎特從後方絆倒，坎特遭黃牌警告。莫德里奇自由球吊到右路再頂到禁區內，後衛維達在亂軍中後傳，佩利希奇用右腳冷靜扣到左側，再起左腳勁射破門，將比數扳成1平。

第34分鐘，法國右側角球，馬圖伊迪搶前點後頂，球折射碰到佩利希奇左手，阿根廷裁判皮塔納經「影像助理裁判」（VAR）檢視後，改判為12碼球，格里茲曼操刀射入左下角，踢進個人本屆第4球，助法國2比1再次超前。上半場法國只有1次射門，卻是領先的一方。

下半場克國持續搶攻，但雷比奇勁區內左腳勁射被門將洛里斯左手托出門楣。第59分鐘法國發動快攻，格里茲曼禁區內回傳，普巴右腳射門先被擋出，但反應奇快立刻再起左腳補射，漂亮踢進他在本屆的首顆進球。

姆巴佩進球 媲美比利

第65分鐘，姆巴佩於禁區外遠射打入球門左下角，成為自1958年的巴西「黑珍珠」比利以來，第2位未滿20歲在世足決賽進球的小將。第69分鐘曼祖基奇殺入禁區，洛里斯解圍恍神，讓克國幸運扳回1城。可惜克國最終無力回天，隊史首次打入世足決賽，只能屈居亞軍。

(中國時報)

曾俊欣大滿貫賽二連冠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。