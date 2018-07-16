FIFA WORLD CUP RUSSIA－法抱走大力神盃

2018年07月16日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

子弟兵抱走大力神盃，法國總統馬克洪嗨翻天。（美聯社）

「高盧雄雞」法國與「格子軍團」克羅埃西亞15日晚間11時在莫斯科盧日尼基球場進行本屆世足賽冠軍戰，克國前鋒曼祖基奇在第18分鐘頭槌自擺烏龍，儘管稍後佩利希奇勁射扳平，他卻因禁區內手球奉送12碼。法國由格里茲曼操刀破門，加上下半場普巴、姆巴佩遠射破門，以4比2贏得隊史第2座世足冠軍。

決賽史上 首顆烏龍球

法國1998年在自家首都巴黎3比0擊敗巴西，首次舉起大力神盃，2006年對義大利PK落敗屈居亞軍，這回終於一掃12年前的陰霾。法國教頭德尚也成為繼巴西札加洛、德國貝肯鮑爾之後，以球員和教練身分都贏得世足冠軍的第3人。

賽前傳出傷情的佩利希奇決賽仍為克國先發上陣，克國一開始積極搶攻，但第18分鐘法國格里茲曼右前場帶球遭布洛佐維奇犯規，他開自由球吊入禁區，曼祖基奇不幸將球頂進自家大門，這是世足決賽史上首顆、本屆第12顆烏龍球，讓法國先馳得點，以1比0領先克羅埃西亞。

上半場 法僅一次射門

第28分鐘，佩利希奇中路快攻，被坎特從後方絆倒，坎特遭黃牌警告。莫德里奇自由球吊到右路再頂到禁區內，後衛維達在亂軍中後傳，佩利希奇用右腳冷靜扣到左側，再起左腳勁射破門，將比數扳成1平。

第34分鐘，法國右側角球，馬圖伊迪搶前點後頂，球折射碰到佩利希奇左手，阿根廷裁判皮塔納經「影像助理裁判」（VAR）檢視後，改判為12碼球，格里茲曼操刀射入左下角，踢進個人本屆第4球，助法國2比1再次超前。上半場法國只有1次射門，卻是領先的一方。

下半場克國持續搶攻，但雷比奇勁區內左腳勁射被門將洛里斯左手托出門楣。第59分鐘法國發動快攻，格里茲曼禁區內回傳，普巴右腳射門先被擋出，但反應奇快立刻再起左腳補射，漂亮踢進他在本屆的首顆進球。

姆巴佩進球 媲美比利

第65分鐘，姆巴佩於禁區外遠射打入球門左下角，成為自1958年的巴西「黑珍珠」比利以來，第2位未滿20歲在世足決賽進球的小將。第69分鐘曼祖基奇殺入禁區，洛里斯解圍恍神，讓克國幸運扳回1城。可惜克國最終無力回天，隊史首次打入世足決賽，只能屈居亞軍。

(中國時報)