曾俊欣大滿貫賽二連冠

2018年07月16日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

16歲的「夜市球王」曾俊欣昨晚在溫布頓網球賽青少年組男單決賽，以6比1、6比7（2）、6比4，盤數2比1擊敗英國非種子德拉波，成為首位在溫網青少男單封王的台灣選手。加上6月他才在法網奪冠，締造大滿貫賽二連冠紀錄，堪稱台灣第一人，總計曾俊欣在法網、溫網總共連贏12場。

16歲夜市球王 打敗地主國的希望

曾俊欣下個月滿17歲，在青少年選手中頗負盛名，名列大會第一種子；對手德拉波雖非種子球員，卻被視為地主國的未來希望。兩人果然激戰2小時7分才分出勝負。首盤曾俊欣未面臨太多考驗，除第4局被逼出一個破發點，第6局一次雙發失誤進入「丟士」，但都順利保發成功。

反觀德拉波的非受迫性失誤較多，前兩個發球局都遭曾俊欣破發，很快就以0比4陷入落後。第5局德拉波首度保住發球局，但第7局曾俊欣三度破發成功，也以6比1拿下第一盤。

第二盤德拉波頗有起色，將比賽逼入6比6搶7。曾俊欣雖先以2比1領先，卻被德拉波連拿6分，反以7比2搶7成功，並以局數7比6拿下第二盤，也把盤數扳成1比1平手。

第三盤是決勝盤，曾俊欣在第3局經過兩度「丟士」後率先破發成功，雖然第8局也被對手破發，戰成局數4比4平手。不過接下來曾俊欣穩住陣腳連贏2局，賽末點更是用「再見愛司」直接得分結束比賽，抱走冠軍盃。

扭傷腳踝上陣 再見愛司贏得漂亮

曾俊欣先前在倫敦備戰時剛好有機會參加表演賽，藉此增加草地賽經驗，不巧第二場比賽為了救球、踩到球拍而扭傷腳踝。所幸治療後並無大礙，奪冠後他也很感謝醫療團隊的幫忙。

曾俊欣今年前三個大滿貫賽都打進決賽，除了澳網屈居亞軍，接下來法網、溫網連續奪冠。上一位在法網、溫網奪冠的青少年選手是2004年法國的孟菲斯，目前他世界排名44，最高曾於2011年名列世界第7位。2004年孟菲斯澳網也封王，完成青少男單三連冠紀錄。

(中國時報)