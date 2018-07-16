世足人物》美魔女總統 格子軍團鐵粉

2018年07月16日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

格子軍團踢出了世足大驚奇，該國閣員們個個穿上隊服，當起超級啦啦隊。（美聯社）

克羅埃西亞在世界盃上演黑馬傳奇殺進決賽，讓世界認識這個巴爾幹半島小國；在觀眾席賣力加油的克國美魔女總統科琳達．格拉巴爾-基塔諾維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）連帶聲名大噪，成了場邊最美麗的風景。年過半百的科琳達保養得宜，顏值高，身材曼妙，堪稱格子軍團的勝利女神。

坐觀眾席同球迷吶喊

過去提到足球「迷妹」型國家領導人，非德國鐵娘子梅克爾莫屬，梅姨隨德軍南征北討，可惜德國坦克本屆在小組賽就打包，比梅姨年輕亮眼的科琳達，輕鬆坐上新一代迷妹領袖寶座。

2015年，46歲的科琳達爆冷當選該國首位女領導人。外貌出眾的她絕非無腦花瓶，她氣質優雅、幽默風趣，曾任部長、駐美大使和北約助理祕書長，除母語外能說流利英文、葡萄牙文，也懂德、法和義大利語。科琳達和夫婿育有2名子女，17歲長女是個大正妹，還是花式滑冰少女組冠軍。

衝進更衣室熊抱隊長

科琳達在16強淘汰賽搭經濟艙飛往俄羅斯，她拒坐VIP席，和同胞一塊吶喊。克軍在PK大戰淘汰丹麥後，科琳達三步併兩步衝進更衣室，像個迷妹和教練球員擊掌擁抱（有人連球衣都沒換，或光著上半身），她把最熱情的熊抱，給了隊長莫德里奇。

克隊在8強戰對決東道主，科琳達和俄國總理梅德維捷夫並肩而坐，隨戰況起伏，她時而雀躍時而嘆氣，當克軍在延長賽破門，她又叫又跳，俄國總理神色尷尬把頭轉開。克隊再度靠PK晉級後，科琳達又衝進休息室，在一群彪形大漢間顯得嬌小的女總統，雙手攬著子弟兵，一起跳舞一起嗨，把端莊的領導人本色丟到一旁。

熱情美麗的科琳達成了爆紅的網路新寵，大家都在打聽這位標緻美魔女的來歷。網路鄉民翻出她穿比基尼的舊照，出水芙蓉般的身段令人驚艷。許多網民紛喊「想搬去克羅埃西亞」「我要當克國公民」，不過這卻是美麗的誤會，因為部分養眼照不是高顏值總統姐姐，而是美國模特兒奧斯汀。

又叫又跳成網路熱搜

科琳達沒忘記總統職責，為出席北約峰會，她錯過與英格蘭的準決賽。在布魯塞爾，她穿著合身套裝，但巧妙繫上紅色格子絲巾，並送給因抵制俄羅斯而不去觀戰的英相梅伊一件量身訂做的克隊球衣，美國總統川普也收到一樣的特製禮物，國民外交成績一百分。

格子軍團殺進決賽後，科琳達告訴媒體，與法國總統馬克洪在莫斯科相會時，同樣會送克軍球衣給對方，落落大方的端莊神韻，與加油時的鐵粉look形成趣味反差。

(中國時報)