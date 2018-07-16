世足人物》最棒的世界盃 普丁走路有風

俄羅斯辦了一場最棒的世界盃，普丁成了最大贏家。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

世界盃熱鬧滾滾1個月後，終於畫下句點。國際足總會長英凡提諾盛讚，本屆賽事是有史以來「最棒的世界盃」，並誇耀它令世人對俄羅斯的看法大大改觀。早有媒體形容這次世足為「普丁的世界盃」，英凡提諾的評語，等於為普丁是世界盃最大贏家掛保證！

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普丁將主辦世足賽，視為修補國家形象的大好良機，當成一種「主場外交」，要敞開大門結交各方朋友，打破俄國自2014年兼併克里米亞後遭西方孤立的格局，以期在國際事務中重掌主動權，同時兼顧振興經濟。

回顧幾個月前，俄國外在情勢並不樂觀。3月，英國發生俄國前間諜史柯里帕父女遭下毒案，英方把矛頭指向俄當局，歐洲國家再次掀起制裁浪潮。當時普丁的國際形象跌至新低，英國政府還一度帶頭要抵制世界盃，試圖讓賽事成為史上最冷。

但等到6月14日大賽開踢後，俄國的「主場外交」勢頭就欲罷不能。大批外國球迷湧入俄羅斯觀戰，世人沉醉於足球的魔力中，其他一切便都被拋諸腦後。地主隊也很給力，爆冷晉級8強，締造隊史最佳戰果，讓俄羅斯一吐怨氣，呈現超級大國的形象。在閉幕前夕，普丁更大器承諾遠道而來的外國球迷，提供簽證便利，廣結善緣贏得外來客好感。

當世界盃進行得如火如荼，美國總統川普派遣國安顧問波頓訪俄，借助賽事期間和緩的國際氛圍，與俄方達成舉行赫爾辛基峰會的協議，無疑送給普丁一份政治大禮。世界盃15日一閉幕，「雙普會」16日便登場，意味著歐美對俄的外交與經濟制裁將結束，想必普丁走路都會有風。

(中國時報)

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