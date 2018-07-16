Roberto蘿蔔看世足－世足變冬天 驚奇更多why not？

法國全隊開心舉起大力神盃。（路透）

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中國時報
世界盃足球賽主辦國

2022年世足賽將首次落腳中東，國際足總（FIFA）也正式宣布，屆時比賽時間將首次安排在11至12月，避開卡達酷熱的夏季，而非以往的6至7月。此舉也引發以歐洲為主的反彈聲浪，認為「冬天的世足賽」太亂來，更與原本職業賽季嚴重撞期。

其實2022卡達世足賽原本就有不小的爭議，畢竟當時的決策程序就已「賄聲賄影」。等到宣布卡達脫穎而出後，外界開始質疑6、7月的中東怎麼踢室外足球賽，FIFA才努力想方設法，更讓人覺得決策「有鬼」，這個問題不是在評選時就該想到以及解決的嗎？

對於酷熱問題，卡達原本表示所設定的8個場館都有空調設計，讓球員能在適當的氣溫下比賽。不過這樣的解決方式，實在太不「節能減碳」，其次比賽固然是世足賽的核心，但觀眾絕不只是到球場看球而已，超過攝氏40度的高溫，對於觀眾在球場外也是一大困擾，FIFA終於決定把比賽日期改至年底。

這個決策引發以歐洲為主的反彈聲浪，畢竟11、12月歐洲職業聯賽都還在進行中，國際大賽安排在6、7月職業賽休兵期的傳統豈可打破，反對「冬天的世足賽」。但FIFA主席英凡提諾也有備而來，強調6、7月對於南半球國家而言，也是冬天，不能因「北半球」本位思考而反對。

正反兩方都有理，不過可以預見的是，下屆世足賽將會很不一樣，打破很多傳統的框架。如果說，本屆世足賽的最大特點就是因為驚奇、冷門不斷，而令大家印象深刻，「冬天的世足賽」若能創造更多驚奇，有何不可？

事實上，歐洲職業足賽踢跨年制，每年8月底至隔年5月為賽季，夏天留給國際大賽。但看似順理成章的安排，其實亞洲、美洲都踢年度制，為了年中的國際大賽須休兵，歐洲的方便其實也是別洲的不便呢。

本屆世界盃又踢成歐洲盃，4強全由歐洲包辦，大力神盃早已確定連4屆留在歐洲。英凡提諾也呼籲各洲努力，打破歐洲霸權。以這個角度來看，把下屆世足賽移到年底，多少有助於打破歐洲獨霸的局面。

筆者曾3度至中東國家採訪足球賽，這個地區的民眾對足球的熱愛無庸置疑。就讓大家收起口水、好好踢資格賽搶門票，期待4年半後亞洲的第二次、也是中東的第一次世足賽吧！（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)

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