世足花絮》艷星潘蜜拉 高盧雄雞集氣女神

有了波神潘蜜拉（左上，美聯社）助陣，法國後衛拉米（右，路透）踢起球來可是虎虎生風。

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中國時報
／綜合報導

克羅埃西亞女總統科琳達·格拉巴爾─基塔諾維奇在世足一炮而紅，但法國也不缺美魔女啦啦隊。51歲的好萊塢艷星潘蜜拉安德森名聞全球，男友正是32歲的法國隊後衛拉米（Adil Rami）。為了這段相差19歲的戀情，潘蜜拉搬去法國定居，也追到俄羅斯為愛郎助陣。

拉米當選世界盃國腳，潘蜜拉自然隨軍出征。這位百無禁忌的豪放女笑說，她和男友在世足期間不會停機。除了在房裡為拉米「提振士氣」，潘蜜拉也和法國隊大嫂團，一起到場為老公男友集氣。

潘蜜拉以火辣身材著稱，她胸前偉大，憑著影集《海灘遊俠》站上事業巔峰，素有「海灘波神」封號，不過潘蜜拉情路走得跌跌撞撞，3段婚姻皆無疾而終。

去年，潘蜜拉和外型粗獷、身材高大的拉米，在摩納哥的一級方程式賽車大獎賽，經共同朋友介紹認識，小倆口去年5月交往至今。拉米效力於法甲馬賽隊，潘蜜拉今年搬到馬賽，與情郎同居。

潘蜜拉不會講法語，拉米英文不輪轉，但語言隔閡顯然未能阻擋愛苗滋長。潘蜜拉說溝通確實有些障礙，但是他們用「身體語言」彌補。她曾自爆，拉米與她在閨房常玩角色扮演，他尤其愛她穿女傭裝。

法國與比利時的準決賽，拉米坐了一晚板凳，潘蜜拉仍聚精會神注視場邊的愛人，狗仔隊還捕捉到她放送飛吻的鏡頭，並拍到她右手戴著一枚顯眼的卡地亞粉紅色美洲豹寶石戒指，據傳這是拉米送她的訂婚禮物。

熟識這對愛侶的消息人士透露，他們可能「好事將近」，媒體也大篇幅報導兩人關係朝「新方向」邁進。儘管拉米不是主力，但他定是人生勝利組無誤。

(中國時報)

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