世足花絮》決賽也烏龍 12顆球改寫囧紀錄

2018年07月16日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

世界盃圓滿落幕，雖然只有一隊能捧起大力神盃，但32支勁旅在32天激烈廝殺中，共同創下多項令人津津樂道的難忘紀錄；包括烏龍球數寫歷屆新高，影像助理裁判（VAR）技術首度在世足登場，葡萄牙球王C羅納度成為史上最老的帽子戲法締造者。

初試啼聲 VAR好搶戲

不小心踢進自家球門的烏龍球，絕對是沒有人想要的尷尬紀錄。歷來世界盃超過2500顆進球中，只有53顆烏龍球。沒想到本屆竟然出現12顆，翻新1998年6球的超囧舊紀錄。

擺烏龍創下新高，刺激的12碼罰球也寫下新猷。判官大人開出29張罰單（踢進22球），比4年前的13次高出一倍有餘，輕鬆打破1990、1998和2002等屆共同保持的18次紀錄。

12碼罰球數大幅上揚的關鍵之一，就是在本屆世足賽首次引進的VAR技術。它可被視為門線技術的升級版，對於進球是否越位以及12碼罰球，也可藉由VAR確認。國際足總對VAR的表現十分滿意，稱許它針對足以影響比賽的關鍵判決，準確度高達99.3％。

本屆賽事被批評防反當道，讓愛看對攻的球迷大嘆比賽很無聊，但其實從俄羅斯5比0大勝沙烏地阿拉伯的開幕戰起，每場比賽都有進球，直到6月26日賽會編號第38場的法國和丹麥之戰，才出現首場進球掛零的和局。舊紀錄是1954年世界盃的26場，高懸超過一甲子。

黃牌在足球賽司空見慣，不過墨西哥隊蓋亞多在6月27日對瑞典之役，才開賽15秒就刷新最速申請黃牌的大會紀錄，舊紀錄是1986年烏拉圭隊巴提斯塔（紅牌）、以及1994年俄羅斯隊高爾柯維奇共同保持的54秒。

C羅在葡隊與西班牙之戰，包辦全隊3顆進球，以「高齡」33歲又131天，成為世足史上最老的「戴帽子」球星。（美聯社）

C羅戴帽子 史上最老

年齡是運動員最大的對手，但似乎不適用4度參加世足的葡萄牙隊長C羅納度。年過30的他，仍有隻手改變戰局的超凡宰制力。C羅在葡隊與西班牙之戰，包辦全隊3顆進球，以「高齡」33歲又131天，成為世足史上最老的「戴帽子」球星。

埃及門將哈達里也詮釋，什麼叫年齡不是問題。他在6月25日，以45歲又161天創賽會年事最高紀錄。俄羅斯後衛英格納許維區，則寫下另一項鐵定不想再提的紀錄，他在對西班牙的淘汰賽中把球碰進自家大門，以38歲352天打破宏都拉斯隊瓦拉達雷斯，上屆創下的37歲43天紀錄，成為最老烏龍球保持人。

老驥伏櫪的精神也展現在教練身上。烏拉圭與葡萄牙的16強賽，雙方老教頭塔巴雷斯（烏）和桑托斯（墨）的年齡，相加起來高達135歲又3個月，打破世界盃歷來紀錄。

(中國時報)