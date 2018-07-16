世足花絮》閉幕式 小羅納度驚喜現身

2018年07月16日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年世界盃足球賽決賽「法克大戰」開打前，先舉行盛大的閉幕典禮。好萊塢男星威爾史密斯獻聲嗨唱世足賽主題曲「Live It Up」，近年淡出足壇的巴西球星羅納迪紐（Ronaldinho Gaucho）也意外現身，讓現場觀眾十分驚喜。

在莫斯科盧日尼基球場舉行的閉幕典禮由精彩的啦啦隊表演揭開序幕，之後美國拉丁男歌手Nicky Jam、「東歐蕾哈娜」Era Istrefi與威爾史密斯一起獻唱大會主題曲。俄羅斯女高音Aida Garifullina壓軸登場，獻唱俄羅斯民謠「繡球花」（Kalinka），此時神秘嘉賓小羅納度也突然現身，拍打非洲鼓伴奏，全場觀眾的情緒也嗨到最高點。

決賽前數小時在克里姆林宮舉行的交棒儀式中，俄羅斯總統普丁親手將1顆世界盃官方用球交給國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾，再由英凡提諾轉交給卡達國王塔米姆。這顆足球也是法國和克羅埃西亞昨晚決賽的比賽用球。

下屆卡達世界盃將於2022年11月21日至12月18日舉辦，這將是首屆在冬季登場的世足賽。由於卡達屬熱帶沙漠氣候，夏季氣溫可能突破攝氏40度，冬季氣溫則約為25度，因此FIFA決定改在冬天舉辦世界盃，這對球員來說較為舒適。

不過，下屆世界盃仍有許多問題尚待解決，比如英超、西甲、義甲、德甲、法甲等歐洲五大聯賽必需配合世界盃修改賽程，俱樂部和國家隊如何協調球員調度，也將是個難題。

(中國時報)