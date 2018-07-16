世足》五大失望球隊 德國、阿根廷、巴西都上榜

奪冠呼聲極高的巴西，最後在8強不敵比利時，慘遭淘汰。（路透資料照）

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中國時報
／綜合報導

2018俄羅斯世足賽落幕，總結本屆賽事有驚奇也有失望，而最讓人失望的5支球隊分別是衛冕軍德國、波蘭、阿根廷、西班牙和巴西。

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世界排名20的「格子軍團」克羅埃西亞，小組賽分別擊敗奈及利亞、阿根廷與冰島，以D組冠軍晉級淘汰賽，16強面對丹麥，正規賽加上延長賽1比1平手，PK大戰3比2勝出；8強賽迎戰地主俄羅斯，鏖戰120分鐘之後2比2平手，PK大戰4比3險勝。8強賽挑戰「三獅軍團」英格蘭，沒想到又拚鬥120分鐘才以2比1獲勝，3場淘汰賽多踢了90分鐘，等同多打了1場比賽，可說是本屆最大驚奇、最大黑馬也是最辛苦的球隊。

相較於克羅埃西亞的神奇表現，尋求衛冕的德國就令人失望了，小組賽首戰就0比1爆冷不敵墨西哥，次役雖以2比1絕殺瑞典，但衛冕軍竟然在小組最後一戰以0比2遭「太極虎」韓國羞辱，小組賽遭淘汰的逃回老家。

同樣在小組賽遭到淘汰的波蘭，身為H組種子球隊，原本被認為可望輕鬆晉級，但前兩戰分別敗給塞內加爾和哥倫比亞，成為第1支出局的歐洲球隊以及種子球隊，小組賽最後一戰險勝日本也於事無補。

擁有超級巨星梅西的阿根廷，小組賽首戰竟然被只有33萬人口的冰島逼平，次戰0比3遭到克羅埃西亞狂電，1和1敗險些被淘汰，所幸小組最後一戰擊敗奈及利亞才得以驚險晉級，但過得了初一卻躲不過十五，16強賽面對強大的法國，11分鐘內連失3球，3比4「藍白軍團」飲恨落敗。

開賽前3天換掉總教練的西班牙，犯了陣前換將大忌，晉級16強淘汰賽首戰擁有74％的控球率、1114次傳球、90％的傳球成功率、25次射門，攻守統計數據都比對手來得出色，但依舊在PK大戰不敵地主俄羅斯。

「森巴軍團」巴西雖一路過關斬將，但8強賽卻出現烏龍球，1比2不敵比利時，無緣闖進4強，此外，頭號球星內馬多次誇張倒地假傷的演技反遭批評，再再打擊了球隊士氣。

(中國時報)

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