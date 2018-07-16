世足花絮》銷售63億 台灣運彩賺翻了

世界盃足球賽的冠軍爭霸15日晚開打，越靠近開打前，下注運動彩券的民眾，不分男女老少，越來越多到投注站下注，簡直成了全民運動，業者預估業績會翻5成。（鄧博仁攝）

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中國時報
／綜合報導

2018俄羅斯世足賽在全球矚目中落幕，台灣運彩此次搭上順風車，銷售達63億元，創歷來新佳紀錄。

台灣運彩表示，2010年南非世足賽最終僅銷售8億元，2014年巴西世足賽成長到24億元，當中還是因為時差問題，導致熱度稍嫌不足，本屆由俄羅斯當東道主，雖然還是有時差存在，但在國內球迷的眼中屬於還能接受的範圍，因此才能引發追逐熱潮。

台灣運彩進一步指出，主辦國俄羅斯與台灣時差僅5小時，比賽時間皆在晚上下班後，消費者可以購買運彩後再欣賞賽事；首次64場賽事全面提供單場及場中投注，增加消費者購買意願。

此外，提供多種有趣投注玩法，特別項目高達26種，包含金球獎、金手套獎、冠軍來自哪一洲、冠軍來自哪一組，增加消費者購買樂趣。一般賽事投注則多達24種，讓分、不讓分、大小、半／全場、正確比數等，其中，許多消費者喜歡用小額投注賠率較高的正確比數，在世足期間成為消費者新寵。

本屆世足賽冷門賽事頻傳，尤其是克羅埃西亞一路從小組賽到淘汰賽過關斬將，不少球迷押錯注而懊惱不已，但還是有許多球迷相當厲害，押對正確比分而大賺一筆，以法國和阿根廷的16強淘汰賽，法國最終4比3險勝，有位球迷押對4比3贏了350倍，據傳贏了70萬。

(中國時報)

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