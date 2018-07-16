處理兩岸關係 民進黨僅1成認同 國民黨獲過半認可

中間選民近一年成長趨勢

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨執政下的兩岸關係停滯，台灣民意基金會昨公布民調顯示，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力處理兩岸關係，有57.8％認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，兩黨在這方面的差距48個百分點，兩岸關係明顯是民進黨的弱點，也是痛腳！

促進經濟也大不如藍

蔡英文總統昨天在民進黨全代會上表示，民進黨大幅改善台灣的經濟問題，但卻遭民調打臉。台灣民意基金會事長游盈隆昨天公布民調指出，以兩黨做比較，40.1％認為國民黨較有能力促進台灣經濟發展，僅17.6%認為民進黨較有能力。

若進一步看，民調交叉分析顯示，在處理兩岸關係、促進經濟發展兩大議題上，不分性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、地理區域，均認為國民黨比民進黨較有能力處理，出現一面倒否定民進黨、肯定國民黨的現象。

近5成中性選民新高

另外，民調詢問，台灣哪一個政黨「具有執政能力」？還是兩黨都一樣？

結果顯示，35.2％認為國民黨比較有執政能力，22％認為是民進黨，10.7％認為兩黨一樣有執政能力，23.5％則認為兩黨一樣沒有能力。

但是同份問卷亦顯示出，民眾對藍綠政黨表現，仍然感到不滿，高達近5成民眾自認為中性或獨立選民，比藍綠勢力合計45.9％還多，達到「空前最高」；同份民調並顯示，有高達57％的人認為台灣需要強大的第三勢力出現。

期待第三勢力出現

游盈隆指出，這對執政黨不免尷尬，但更重要的是，當台灣多數人對民進黨執政能力失去信心，甚至認為連國民黨都不如，對民進黨是很大傷害。

游盈隆說，初步證實當前台灣社會正渴望一個可取代兩大黨的強大第三勢力，也反應台灣絕大多數的人對國民黨及民進黨的不滿、失望與厭煩，進而期待新的強大第三勢力，但又有無可奈何的心情。

(中國時報)

近5成中性選民新高！新聞透視》…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。