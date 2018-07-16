處理兩岸關係 民進黨僅1成認同 國民黨獲過半認可

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

民進黨執政下的兩岸關係停滯，台灣民意基金會昨公布民調顯示，僅有10.1％認為民進黨比國民黨有能力處理兩岸關係，有57.8％認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，兩黨在這方面的差距48個百分點，兩岸關係明顯是民進黨的弱點，也是痛腳！

促進經濟也大不如藍

蔡英文總統昨天在民進黨全代會上表示，民進黨大幅改善台灣的經濟問題，但卻遭民調打臉。台灣民意基金會事長游盈隆昨天公布民調指出，以兩黨做比較，40.1％認為國民黨較有能力促進台灣經濟發展，僅17.6%認為民進黨較有能力。

若進一步看，民調交叉分析顯示，在處理兩岸關係、促進經濟發展兩大議題上，不分性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、地理區域，均認為國民黨比民進黨較有能力處理，出現一面倒否定民進黨、肯定國民黨的現象。

近5成中性選民新高

另外，民調詢問，台灣哪一個政黨「具有執政能力」？還是兩黨都一樣？

結果顯示，35.2％認為國民黨比較有執政能力，22％認為是民進黨，10.7％認為兩黨一樣有執政能力，23.5％則認為兩黨一樣沒有能力。

但是同份問卷亦顯示出，民眾對藍綠政黨表現，仍然感到不滿，高達近5成民眾自認為中性或獨立選民，比藍綠勢力合計45.9％還多，達到「空前最高」；同份民調並顯示，有高達57％的人認為台灣需要強大的第三勢力出現。

期待第三勢力出現

游盈隆指出，這對執政黨不免尷尬，但更重要的是，當台灣多數人對民進黨執政能力失去信心，甚至認為連國民黨都不如，對民進黨是很大傷害。

游盈隆說，初步證實當前台灣社會正渴望一個可取代兩大黨的強大第三勢力，也反應台灣絕大多數的人對國民黨及民進黨的不滿、失望與厭煩，進而期待新的強大第三勢力，但又有無可奈何的心情。

(中國時報)