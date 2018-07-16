前中科院長龔家政示警！美退出第一島鏈 台恐成棄子

中共對台六波攻擊示意圖

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中國時報
／台北報導

前中科院長龔家政昨天表示，美國與南韓軍演無限期暫停，意味著美國總統川普從南韓撤兵的企圖，也代表美從第一島鏈撤至第二島鏈所埋下的伏筆。台灣在第一島鏈的重要性愈來愈被淡化，美國協防台灣的決心將隨之逐漸動搖。隨著美國印太司令部成立，台灣應重新思考未來在區域戰略上定位。

美將退出第一島鏈 台地位淡化
陸若越海來攻 我恐招架不住

龔家政是在「民主太平洋聯盟」所辦一場「兩岸新關係」懇談會中，作上述表示。

海軍中將退役的龔家政說，美兩艘軍艦日前繞台，沒有實質意義，這訊息是台灣而非美國主動公布，美國會通過法案可讓美艦停泊台灣港口等，美軍都沒有做，但有國會議員的壓力，因此派兩艘軍艦繞台，做個動作，回應美國會。

龔家政還表示，國軍戰略「濱海決勝、灘岸殲敵」是一個傳統僵化的戰略思維，完全背離了當前兩岸軍力消長的現實。

他說，以大陸目前的軍事行動能力，未來台海的戰爭，大陸軍事行動將採取對我戰力癱瘓性的摧毀，在人道立場上，盡量不傷害百姓及基礎建設，沒有跨海，只有越海；面對大陸現代軍事科技的武力威脅下，台灣應該調整不合時宜的戰略、戰術思維，建立符合真實戰場場景的防禦戰力才對。

熟悉國防科技的龔家政指出，以大陸的軍事行動能力，台灣將面對一個「看不到敵人的戰場」，大陸可自海上、空中與地面對台發動6波攻擊，包括第1波攻擊：反幅射無人飛機（出口型ASN-301）；第2波攻擊：無人攻擊機、偵察機、電偵機；第3波攻擊：巡弋飛彈；第4波攻擊：衛士2B、2C、2D長程火箭彈；第5波攻擊：S-400防空飛彈；第6波攻擊：東風戰術導彈。

龔家政認為，中共如在台海發動一場局部有限非核戰爭，美國將無從插手，台灣國軍難有招架餘地。因此，面對中國現代軍事科技的武力威脅下，應調整不合時宜的戰略、戰術思維，建立符合真實戰場場景的防禦戰力。

他說，中美俄強權在國防科技的高度發展，一般國家已無力負擔龐大軍費追趕，唯夾縫中自保求生存。台灣應審時度勢，國防建軍以防禦為首務，不應好高騖遠，做無謂浪費國防預算及徒勞無益的建軍規畫。

(中國時報)

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