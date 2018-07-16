楊渡翻轉歷史 寫台灣民眾史

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 李文輝、／台北報導

文化總會前祕書長楊渡，近年潛心研究台灣史，搜集老百姓翻轉歷史的生命故事、生命記憶、唱過的歌，一點一滴重新建構民眾生活史。用30多萬字把80則史實集結成《有溫度的台灣史》兩冊套書，已於12日出版。楊渡說，與過去寫歷史不一樣，這套書講白就是「廿世紀台灣民眾史」。

楊渡表示，過去歷史比較多的是帝王將相，都以政治為主，可是真正影響歷史的是底層民眾，包括經濟發展過程中每一位農民、加工出口區女工、民歌手等，民眾才是起到改變歷史作用的主體，但過去都被忽略。

楊渡表示，書裡談到改變兩岸歷史的是什麼，過去有個銀行搶劫犯李師科，他是因生命悲劇過著孤苦無依生活而走上絕路老兵。

楊渡說，後來開放兩岸探親，也是老兵集結起來，在國民黨中央黨部前抗議，當時在現場採訪，見到老兵中午一人發一個饅頭一罐豆腐乳配著吃，一天又一天抗爭，他們才是促成兩岸開放探親的主角。老兵打開台灣的一扇窗、一扇大門，改變歷史的轉折居然是從那麼樸素、平凡的老百姓開始，感念這些老兵。

楊渡指出，同樣從現在台灣流行音樂、文化，想到1970年代，台灣失去聯合國席位，在自我懷疑、不知道自己是誰情況下，開始有了林懷民「中國人跳自己的舞給中國人看」、有李雙澤喊出「唱自己的歌」民歌運動、有鄉土文學正視自己的土地、人民、生活。

這樣開始了台灣70年代整個文化運動，他們影響就是現代台灣文學、許多本土創作者。民歌也影響好幾代人，甚至大陸許多人傳唱成為時代歌謠。

楊渡認為，從民眾角度去看翻轉歷史會有不同意義，大家從書裡可以看到「我們的生活、我們的記憶、我們的歌，對過去生活過的先人、這片土地、周邊的人，懷有多一點溫暖，多一點記憶，少一點政治，讓人有多一點感情。」

(中國時報)