台獨扭曲歷史 產生認同危機

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳柏廷 、李文輝／台北報導 、李文輝／台北報導

中華文化總會前祕書長楊渡接受本報專訪表示，台灣的關鍵不在於尋找自我認同，而是如何利用地理及身分曖昧性，找到夾縫中最大利益。台獨就像是用19世紀民族國家概念，去建構自身民族論，不只把歷史都扭曲，更產生像郭靖的認同危機。

在書寫《有溫度的台灣史》過程中，楊渡不只翻轉歷史視角，從諸多底層民眾生活故事串聯起20世紀的台灣歷史關鍵時刻，更從〈保釣運動〉、〈民歌運動〉乃至〈鄉土文學論戰〉等篇章，淬鍊出對台灣認同問題的體悟。

楊渡指出，台灣產生認同問題大概是從1970年代退出聯合國時開始，當一個人失去外在身分，就會開始去追問「我是誰」。比如保釣運動時，台灣人開始用文化證明自己是誰，而不是用一個政治、國際角色來論證。

楊渡說，正因為如此，台灣開始有林懷民要跳自己的舞、還有民歌，李雙澤唱自己的歌，以及鄉土文學；其實整個文化上的認同從此時萌芽。

不過，楊渡坦言，從歷史大架構來看，台灣認同問題難以解決，因為這是一個內戰及國際冷戰一個恆久結構所導致；只要這個冷戰結構不改變，台灣人的身分認同問題是永遠無法找到解套的方法。

換言之，「台灣的關鍵問題不是在於尋找自我認同，而是如何在曖昧的角色中，尋找到自我的定位及自我的意義」，楊渡強調，這是一種殘酷現實，但只要懂得運用陸美兩強關係，台灣就能得到所謂「夾縫中的利益」。

楊渡認為，台獨形同將台灣從兩強結構中切割開來，陸美都不可能接受。台灣必須體認到這點，而非盲目追尋認同。「我是誰，是要通過外部的指涉，而不是自我的內在探問。」

「台灣最怕像郭靖那樣」，楊渡直言，郭靖有段時間一直在追問自己是蒙古人還是宋人，然後產生認同混淆，人都傻了。台獨就是用19世紀民族國家概念，去建立自己的民族論，用民族論來使得國族主義得到成立，幾乎把所有的歷史發展都扭曲掉。

(中國時報)