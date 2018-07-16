開放來台觀光 10年一頁興衰史！當年陸客處處 如今台人湧陸

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

來台陸客、去陸台客人數消長

2008年開放陸客來台觀光，今年7月18日將屆滿10年。陸客來台從2008年32萬多人次，逐年增加，2015年418萬人次達到最高峰後驟降，相反的，台灣人赴陸旅遊卻逐年增加，2016年起超越來台陸客人次，旅遊業警告，如果台灣不加快腳步重整台灣觀光，努力推動陸客來台，兩岸觀光產業發展將越來越不平衡。

急凍 航班月少近千架次

2008年開放陸客來台後，兩岸航班快速增加，2009年就已從過去的「零」起降，衝到1萬7741架次，不只航班變多，航點也是遍地開花，熱鬧的景象在2015年達到顛峰，全年有7萬7069架次兩岸航班在台灣各機場起降，每月平均有6422架次。

不過，2016年蔡英文政府上任後，兩岸關係快速降溫，陸客不來台灣，航空市場跟著走下坡，兩岸航班每月平均掉到6179架次，2017年更衰退到每月平均5543架次。

兩岸消長 觀光發展不平衡

航空界高層表示，台灣出發去大陸的旅客並沒有減少，反而有增加跡象，航班減少的主因在於陸客團沒了，二、三線城市航點變少。以往二、三線城市有7成至7成5是陸客，現在反過來，台灣旅客明顯較多。

台灣嚴審陸客來台，不過大陸持續歡迎台灣旅客前往觀光。去年有392萬台灣民眾前往大陸，跟273萬陸客來台，差了119萬人次；今年1至5月台灣人到大陸旅遊，就累積了166萬人次，比去年同期成長8.28％，旅遊業者推估，今年台灣人訪陸就會達到400萬人次，將是歷史上首次突破400萬人次大關。

航空高層透露，馬政府時代，兩岸航空小兩會每年6、7月都會開會討論增點增班，今年都還沒有動靜。據悉，雙方仍有聯繫，但僅止於吃飯交流，並沒有開會談什麼議題，兩岸氣氛不佳，也不可能談出共識。

旅客減 8成華語導遊轉職

陸客大幅減少，華語導遊也被迫轉職。2018年到6月為止有3萬5074人，台灣觀光導遊協會理事長莫國強表示，8成華語導遊轉職，留下來的人則是苦撐。為了解決導遊過剩的情況，協會定期舉辦在職教育，輔導華語導遊改帶國旅團，或者轉為領隊帶領台灣人出國；還有應變方法，為配合新南向，華語導遊搭配一名翻譯人員帶團，加強多元能力，紓解華語導遊沒工作的窘境。

(中國時報)