不只觀光外匯 相互了解更珍貴

2018年07月16日 04:10 中國時報 王思慧

蔡政府上台後，兩岸關係惡化，雖然盡力推動新南向，但消費力遠不及陸客。其實，開放大陸來台觀光，不僅為台灣每年帶來1、2千億的觀光外匯，也提升大陸人民對台灣的好感度，效益比任何一種宣傳都來得高。

大陸旅客市場是世界的主流，許多國家都積極爭取，台灣現在經濟不景氣，國旅市場更蕭條，應該要多爭取陸客來台，帶動市場。只是開放陸客來台已10年，許多景點也都看過了，政府應該檢討台灣行銷策略，推動特色旅遊。

例如台灣雖然面積只有3萬多平方公里，高度3000公尺以上的高山卻有200多座，吸引外國登山客訪台，但申請制度繁瑣、管轄機關橫向溝通不清、交通也不便，更不用說山上設備簡陋等問題，即使旅遊業者想推動，也無從做起。

觀光被稱為是綠色產業，經濟產值甚至遠高於高科技產業，又能永續經營，但因為兩岸的不合諧關係，陸客不來，台灣觀光外匯從2015年最高點的新台幣4400億元，去（2017年）觀光外匯只剩下新台幣3766億元，兩年內觀光外匯就少了新台幣634億。

陸客來台人數逐年降低，不過，旅行業者說，來台觀光的陸客都稱讚台灣人有禮貌、人情味濃，相關軟硬體設施也都比大陸精緻、人性化。

近日在上海官方媒體，一位大陸人發表了一篇為「在寶島旅遊心得」，指出在台灣最有印象的事，就是超商店員超有禮貌都會說「謝謝」，在超商大家可以很自然的用餐、喝咖啡，還能自由方便使用洗手間，且不會髒亂，強調在台灣的10天裡，街道很少有菸蒂沒人大聲吐痰，公開場合沒有人喧嘩高談闊論，也很容易問到路，認為台灣的禮貌與人情味令人印象深刻。文章另類宣傳了台灣的進步與文明。

觀光不僅能帶動相關產業的發展，最重要的是透過交流而讓兩岸人民相互了解，一旦大陸人民都愛上台灣的人事物，誤解、敵對、紛爭必可免。

(中國時報)