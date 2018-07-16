中彰投特色結盟共行銷 殺出血路

台灣特色飯店聯盟透過同業結盟一起打團體行銷，拉抬能見度hold住住房率。（馮惠宜攝）

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中國時報
／綜合報導

陸客到中部旅遊以團進團出為主，主要是住台中玩日月潭、南投等，陸客縮減衝擊最大就是旅宿業、餐飲業、購物店及遊覽車業。台中市政府改把目標客群鎖定來台自由行陸客，透過微博、攜程網等陸客年輕族群使用的渠道做城市行銷，並增加對港澳、東南亞及日、韓等遊客行銷，不景氣中殺開一條血路。

台中市各級旅館近兩年來房價平均降幅5％到10％，有的業者採買1送1方式，或第二房優惠來讓消費者多住1晚，或揪團來遊的方式提升入住率。台中亞緻大飯店指出，集團飯店透過雙城記，如住台中送台南，第二晚半價方式守住房價。

台中市有飯店以結盟方式打團體戰，透過共同行銷提升能見度，獲得高雄、台東、嘉義等地業者認同，跨區籌組升格為台灣特色飯店聯盟。

9月也將成立南投特色飯店聯盟，過去透過申請會員卡免費吃早餐、入住總統套房1晚只要3980元，最近聯盟成員更將推出住甲地送乙地的聯合行銷方案，都希望能hold住住房率。

彰化縣近幾年採異業結盟，企業發揮特色，轉型觀光工廠，觀光休閒農場也越來越多。彰濱工業區的台灣玻璃館、白蘭氏雞精博物館、緞帶王等，和社頭鄉織襪產業已經形成群聚效應，帶動新的觀光人潮。

彰化縣政府透過節慶、季節性的地方特色活動擴大夜間節目，像鹿港慶端陽、王功漁火節，河岸、海濱打造萬盞燈飾，讓夜空更絢爛，增加留宿的吸引力。

日月潭地區80多家飯店、旅遊業者、農特產銷班、社團及個體戶，去年11月合組「大日月潭觀光產業發展協會」，期盼透過公共分享平台，規畫套裝行程共推觀光產業。業者也不斷地嘗試新點子，設法留住遊客在潭區過夜。

(中國時報)

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