蔡上台2年 觀光產值少1072億元

2018年07月16日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府上台，兩岸關係不佳，陸客來台連續2年滑落，到2017年減為273萬多人次，預估今年將更低；陸客觀光產值，2015年有新台幣2196億元，2016年新台幣1644億元，2017年為新台幣1124億元，兩年內減少了新台幣1072億元。

2017年大陸共有1億3051萬人次出境旅遊，持續成長，但去年來台陸客占陸客出境遊總數的2%，相較2015年3.5%相去甚遠，是目前開放陸客來台後的最低紀錄。旅遊業者更估計今年來台陸客將首次降到總出境人次的2%以下，消費力減少。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，即使每年觀光局打出1千萬旅客來台口號，但旅遊業者感受不到，因為東南亞旅客消費力遠遠比不上陸客，「蔡政府上台這兩年是目前觀光最低潮時期」，旅館、遊覽車供過於求，還有非法日租套房搶生意。

「現在台灣海關嚴審陸客入境身份文件，導致部分參訪團難以成行。」足蹟國際旅行社總經理謝長達表示，曾有陸客來台前依法準備、申請相關資料，沒想到竟被刁難了半小時，要求看財力證明，更質疑文件造假等，怎麼解釋都沒用，詢問原因也得不到答案，根本是把陸客往外推。

謝長達說，不能理解政府表面開放陸客來台，卻又處處阻礙的做法，若因此導致陸客到其他國家地區旅遊消費，台灣觀光會更慘，「之前從沒發生過類似事件，不知為何最近類似案例特別多」。

(中國時報)