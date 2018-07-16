蔡妙手喬席次 黨職派系平衡

2018年07月16日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨各派系中常委當選名單

民進黨全代會昨進行黨職改選，過去派系競爭激烈的中執委、中常委和中評委選舉，出現創黨以來首次同額登記，10席票選中常委，「新蘇連」取得4席、正國會2席、英派和海派共4席，謝系則由前雲林縣長蘇治芬出馬拿下中評委主委，各派系平衡，展現黨主席蔡英文領導的黨中央「喬事」功力。

新蘇連中常委掉1席

民進黨中常會是黨內權力核心，也是各派系兵家必爭所在，過去都是搶破頭，今年在蔡英文要求黨中央強力運作，以及各派系領袖折衝協調下，全代會前首次將各派系席次「喬定」，依各派系實力分配，也讓今年中執委、中評委出現創黨以來首次同額登記，各派系登記誰就是誰當選。

新潮流去年透過合縱連橫，取得3席中常委，本屆黨代表選舉，新潮流在新北市選得不順，加上陳菊轉任府秘書長後，喪失六都市長當然中常委的資格，本屆新潮流保守布局，除由市議員沈發惠連任外，僅推出陳菊，共取得2席中常委。

英派聯手海派拿4席

新潮流其餘票數依循過去「新蘇連」合作模式，支持蘇系和綠色友誼連線，並與英派合作，讓蘇系張宏陸得入主中常會，綠色連線現任中常委陳勝宏續留，「新蘇連」共取得4席中常委，較去年少掉1席。

英派除了綠委陳明文連任外，陳其邁系統也與海派合作推出台南立委王定宇進入中常會，加上剛卸任台北市黨部主委黃承國接替海派上陣，拿下1席，桃園立委鄭寶清也在英派蘇嘉全和新系鄭文燦支持下當選，英派連同海派共拿下4席常委。

正國會則維持2席，除續任的高志鵬外，已擔任過3屆中常委的陳亭妃退位，由中部立委黃秀芳接替。陳亭妃說，主要是台中市長林佳龍認為中部在中常會應有一席，因此決定由黃秀芳出任。

近年來，已沉寂的謝系去年在中常委選舉全軍覆沒，今年原本規畫推蘇治芬參選，盼能重回常會，經黨內協調轉為中評委，並推舉當選中評會主委，同樣可參與常會進入權力核心。

(中國時報)