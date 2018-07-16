「民進黨做到的事 國民黨做不到」

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中國時報
／台北報導

民進黨昨召開全代會及共識營，面對選戰即將開打，身兼黨主席的蔡英文總統及行政院長賴清德致詞時，特別強調「民進黨做到的事，國民黨做不到」，凸顯民進黨政績；蔡英文說，「這兩年來的急行軍，也許姿勢不夠優雅，但是台灣環境真的太艱難了，過去的政府太怠惰了。」

民進黨昨在圓山飯店召開全國黨代表大會，上午先邀縣市長參選人、黨籍立委及各黨部主委參與「改革政績一定營」共識營，因應年底選戰，凝聚共識。

蔡英文指出，立法院臨時會通過相關重要的修正案，「我們解決年金破產危機，提升企業經營環境，也回應民眾對於空氣品質的期待。這些事，換成別黨來執政，他們不想做，也沒有做。」

蔡英文說，改革的痛苦是一定會得罪人，好處一時還體會不到，如果眼光不放遠，看到的就是亂，也可能衝擊民意支持。她強調，「國民黨說『以核養綠』，他們執政時，養出什麼東西？」農田水利會淪為地方派系的政治工具，「我們推動改革，將農田水利會改制為政府機關，讓它的公益性更強。」提到稅改，「如果不是民進黨執政，這些改革有可能發生？」

國民黨發言人洪孟楷則回應，蔡英文的發言，完全證明了過去兩年多來執政無能事實，只會怪罪在野黨的性格。

他表示，請問錯誤的年金改革是國民黨逼你的嗎？兩岸關係停滯不前，難道又是國民黨的錯嗎？年輕人看不到希望、經濟沒起色，難道是國民黨拖累的嗎？

(中國時報)

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