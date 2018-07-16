電價凍漲 平穩基金明年瀕破產

2018年07月16日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

燃煤、天然氣價格直直升，導致台電上半年大虧240億，每賣1度電虧約0.3元，儘管台電財務狀況不樂觀，但在年底大選將屆下，蔡政府只能「吞下去」，電價可望一路凍漲，動用電價平穩基金支應台電虧損。據了解，目前電價平穩基金僅約790億元，學者預期以煤價走勢推估及收購再生能源的費用支出，平穩基金恐在明年用罄，面臨破產窘境。

煤價漲逾33％ 天然氣更貴

學者表示，以目前煤價漲勢，台電明年的長約議價每噸約95至100美元，較今年成長約1成；另為減少空汙排放，每度電發電成本較燃煤高出0.8元的天然氣發電占比將持續升高，種種費用讓台電虧損的洞，一年比一年大。

學者指出，今年以來燃煤價格漲勢驚人，6至9月是台電趁煤價處於全年低檔時，採購下個年度燃煤的重要時點，但現今國際煤價每噸突破117美元，創2012年新高，較今年前5月平均購煤成本87.69美元，大幅成長逾33％，更較前年低檔55.28美元高出逾倍，不僅今年10月電價調漲壓力大，更將持續至明年。

全球高溫，中國、印度、日本、南韓等多國用煤量大增，導致今年以來國際煤價持續飆升，南非及澳洲指標煤價紛紛改寫6年新高，漲幅逾2成，大陸媒體更以「煤超瘋又來了！」形容這一波煤價漲勢。

售電增33億度 虧損洞更大

反觀今年4月依台電燃料採購等成本計算，電價本應調漲10.24％，卻囿於規定，僅調漲3％，但煤價、氣價、燃油價格漲勢凌厲，平均每賣1度電，台電就要虧損約0.3元，以致今年1至6月大虧240億，就算9月檢討電價，台電依機制規定在10月最高可漲價3％，每度電漲0.0787元、至2.7041元，仍難以反應燃料價格暴增的成本。

依台電財報資料顯示，前6月售電1034億度，較去年同期增加33億度，總收入增加131億元，只是電賣得多，並不代表盈餘會跟著成長。資料顯示，台電前6月支出較去年同期大增300億元，光是來自燃料成本的增加即高達155億元，再加上購買民間電力提升、支付縣市節電獎勵等運維費，便較去年上半年成長280億元。

(中國時報)