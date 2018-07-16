政治干預電價 壓力鍋熱滾滾

2018年07月16日 04:10 中國時報 王莫昀

能源轉型加上國際燃料價格大漲，對電價影響，猶如形成雙颱共伴效應，若再因政治力干預，電價未能依公式漸次反映調升，不但衝擊執政黨非核家園政策，台灣缺電問題更將惡化，日後累積到不得不面對時，一旦「壓力鍋」爆炸，漲幅恐更加驚人，不但波及民生物價，更將衝擊經濟發展，重創企業投資信心。

台灣能源逾9成自海外進口，燃料成本占台電營運成本逾6成5，國際燃料價格自2012年低點持續上漲至今，包括天然氣、燃煤、燃料油價格漲幅約1倍，甚至1倍以上，但因台電採購合約關係，今年才開始明顯影響電價。

燃料價格高漲，加上政府積極推動能源轉型，電價上漲在所難免，姑且不說4月應漲10.24％，但最終只漲3％，如今執政黨因選舉在即，10月應漲又硬不調漲下，不但弊端叢生，可預期最終將愈演愈烈，難以收拾。

中央大學教授梁啟源便指出，國際燃料價格飆升、加上天然氣發電增加等能源轉型政策影響，台電依公式調漲電價順理成章，但蔡政府若因選舉硬是壓下來，不調漲，今年底選舉過後，2020年還有總統大選，一撐再撐的結果，不但衝擊非核家園政策，台灣缺電問題會更加嚴重。

首先，依過去經驗顯示，當電價調降，電力使用效率曾一度減少逾2／3；而台電截至目前累積虧損高達千億元，廢核四又將提列2600億損失。燃料價格大漲，電價卻不順勢調升，台電一年將大虧3、400億。台電為國營事業，所有虧損都將成為政府潛在財政赤字。

而依經濟部統計，為達到民進黨的非核家園目標，電價須調漲0.5元，如今面對燃料漲價，該漲不漲，台電虧損持續擴大，勢將無力配合太陽光電、離岸風電等建置，擴大布建電力設施，更遑論徹底解決輸配電設備老舊，頻繁跳電問題。

民進黨為討好選民，以政治力壓抑電價的後果，不但將讓非核家園政策難以落實，更將讓台灣缺電問題更將惡化，雪上加霜。

(中國時報)