貨車司機南北串聯反《空汙法》

2018年07月16日 04:10 中國時報 廖德修 、 王文吉 ／台北、台中連線報導 ／台北、台中連線報導

來自中、南部的柴油大車，集結在國道3號清水服務區，以「散步聊天」方式，表達不滿。（王文吉攝）

環保署日前修訂《空汙法》，引來諸多批評，大貨車司機昨南北串聯，以「路過」環保署及國道3號清水服務區方式表達「反空汙、要生計」訴求。環保署門口聚集約500輛老舊貨車、吊卡車，抗議《空汙法》修法後將實施加嚴排放標準，無異強迫淘汰老車，剝奪生存權。環保署副署長詹順貴出面協調並承諾，新法上路前會有配套辦法才能加嚴標準，已研擬低利信貸方案報行政院核定，協助車主換車等；經過7個多小時僵持，下午4點30分抗議群眾才逐漸散去。

中部方面，100多名職業駕駛透過網路串聯，從中南部各地集結，分別駕駛百餘輛大、小車，沿國道3號外線車道，以時速7、80公里開往清水服務區，車身懸掛「老汽機車無罪」等布條，沿途表達「反對強制淘汰」的訴求。

發動抗爭的全國老汽機貨車自救會表示，即使車輛老舊也是車主的唯一生計，一部車動輒4、500萬元，不是說換就能換，政府要有配套措施才能汰舊換新。自救會高雄區代表顏坤泉要求，政府應出資購買新車，再由司機無息貸款使用，每月從盈餘提撥3分之1償還車款，生意不好沒賺錢就順延；若車主轉行，由政府收回車輛或出錢買回。

在中部抗議的司機表示，台中港劃設空品淨區，7月1日起攔檢1、2期柴油大貨車並禁止進入。對此，環保署表示，《空汙法》生效後並非立刻禁止車輛進入空品區，是2020年1月1日開始。環署已與港務公司聯繫，確定並未禁止，僅是符合4期標準的車輛發放1年、半年通行證，未達標準者每月發放一次。

從台南載妻兒北上的王國泰，最近以二胎房貸180萬元購買車齡16年的曳引車，卻面臨淘汰報廢命運。「我哪來房子再貸款買車？」他說，新車動輒4、500萬元，起碼10年才能回本，「新的政策讓我們很難生存。」

家住高雄的李先生說，政府擺明要淘汰1、2期柴油老車，但只給5至40萬元補貼，根本杯水車薪；3期柴油車必須加裝濾煙器，這會導致引擎過熱、馬力減低，加速車輛耗損，「政府的新政是要70歲老翁跑百米，強人所難。」

(中國時報)