台灣人壽勇奪國際4大獎

2018年07月16日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣人壽再獲由《亞洲銀行及財金雜誌》所舉辦的保險業亞洲獎，共獲「年度最佳保險商品」、「年度理賠創新」、「年度最佳數位保險」3大獎項；亦獲得英國專業財經媒體《全球商業觀點雜誌》評選為「台灣成長最快速壽險公司」，顯示台灣人壽卓越的企業經營績效及整體品牌實力備受國際媒體肯定。

繼今年（2018）獲得全球百大最有價值保險品牌第49名佳績、「全球品牌獎」之「2018年台灣最佳壽險品牌」等殊榮後，台灣人壽再次榮獲國際媒體肯定，獲得4大獎項，由台灣人壽總經理莊中慶親自前往新加坡代表受獎。

台灣人壽為滿足保戶理財規畫及醫療需求，推出穩健投資理財投資型壽險「鑫富人生變額壽險」及具健康管理功能醫療險「台灣人壽步步盈重大疾病終身保險」兩項商品，拿下本屆《亞洲銀行及財金雜誌》的「年度最佳保險商品」獎。

台灣人壽以服務客戶的角度出發，引進功能類似LINE的「M+視訊軟體」應用在保險客戶服務的生存／理賠調查，提供客戶「視訊溝通服務」新選擇，打破時間、地域之限制，解決保戶進行面訪之困難等特殊情況，大幅提升保單銷售率及客戶滿意度，榮獲本屆《亞洲銀行及財金雜誌》「年度理賠創新」獎之肯定。

因應數位浪潮，台灣人壽創立數位實驗室並導入design thinking與agile開發兩大方法論：因即時方便進件率高達9成，並能降低照會率，縮短30％核保時間，提升服務效率，創造超乎客戶預期優質體驗及服務，因而拿下本屆《亞洲銀行及財金雜誌》的「年度最佳數位保險」獎。

壽險市場高度競爭，台灣人壽近年來不斷於商品創新、服務作業、數位發展等各面向投入大量資源，積極創新，滿足客戶需求。更榮獲今年第14屆金炬獎「優良顧客滿意度獎」、商品拿下「年度十大績優商品獎」兩項大獎，投入的資源與付出逐漸發光發亮。

(中國時報)