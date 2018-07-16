全球壽險滲透度 台灣稱霸11年

2018年07月16日 04:10 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

台灣人愛買儲蓄險的程度世界數一數二，出國比賽也能拿冠軍。據瑞士再保最新公布的Sigma排名，台灣2017年的保險密度（即人均保費支出）已達4997美元（約新台幣15萬元），從前年的全球第9晉升到第6名，保險滲透度（保費占GDP比率）則達21.32％，更從前年的第二名晉升為全球第一名。

保險密度是合計產險和壽險保費計算，以台灣2017年平均每人的保費支出中，就有4195美元（約合新台幣12.79萬元）是壽險保費，排名全球第3高，年成長率約14％，金額比2016年時的全球第5高再往上提升。

此外，國人去年的壽險支出占每人平均保費支出的84％左右，這項比率也算是全球主要保險市場中比率最高者，代表台灣人真的很愛投保壽險，保費支出中大部分都是壽險。

至於保險滲透度的計算也是產、壽險合計，代表保險對國家經濟的重要程度，台灣去年是21.32％，在暌違3年後，重新拿回全球第一高，上一次台灣拿第一是在2014年，當時開曼尚未進入全球前20強。

但是如以壽險滲透度來看，台灣2017年達17.89％，是世界第一高，且從2007年開始，台灣壽險滲透度已連續第11年都蟬聯世界第一高。

去年全球保險密度第一名是開曼，主要是不少產險公司在開曼設據點，因此開曼平均每人保費支出達1萬2122美元，平均每人產險保費1萬1632美元，也是全球產險密度第一高。

另外如瑞士、丹麥、盧森堡去年分別拿下保險密度全球第3到5名，但其壽險保費占率也都只有5至7成左右，產險保費仍是占極重要的成分，亞洲市場則相對因儲蓄險、投資保險盛行，壽險保費占率較高，台灣保險密度的全球排名能逐年提高，主要就是靠壽險保費年年成長，去年即有新台幣3.42兆元的總保費。

換句話說，歐美的人比較擔心自己財務受損，投保產險的風氣較盛，亞洲人則是喜歡保障自己或愛留下一代，加上有理財、節稅等需求，因此保投壽險的比重明顯高於歐美。

(中國時報)