數位金融先驅高博德：AI時代創業家天下

2018年07月16日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 策畫、執筆： 謝錦芳 攝影： 趙雙傑 ／專訪 策畫、執筆：攝影：

星展集團執行總裁6月22日赴立法院以「社會創新和關鍵驅力」為題發表演講，並參加社會創新國會成立大會。（謝錦芳攝）

星展集團執行總裁高博德在員工大會上，應員工要求當場示範瑜伽動作。（DBS提供）

自動化與人工智慧普及，未來有半數以上的工作將消失，星展集團（DBS）執行總裁高博德（Piyush Gupta）預估，20年後多數傳統銀行將消失，許多科技公司踏入銀行業，就像airbnb衝擊旅館業，銀行業版圖將大洗牌。未來創業家越來越重要，年輕人要自己創業，也為社會創造新的就業機會。

發跡於新加坡的星展集團今年歡慶50周年，銀行業績去年創多項記錄，淨利增加2倍為43.9億新元，市值成長逾3倍為750億新元，成為全球40大最有價值的銀行之一。高博德日前視察台灣市場，並接受《中國時報》獨家專訪，以下為訪談摘要。

傳統銀行 未來多數消失

問：科技快速發展，20年後銀行會有什變化？

答：多數傳統銀行會消失，阿里巴巴、谷歌、臉書、亞馬遜等科技公司將進入銀行業，就像airbnb顛覆旅館業，整個銀行業版圖大洗牌。我們很早就注意這個趨勢，客戶需要存款、投資、房貸等，這些需求不變，但滿足這些需求的銀行或載具會改變。許多人使用智慧手機購物、繳費、買票等，因此我們大力推動數位化，讓金融服務變得更方便、輕鬆取得。

問：因應科技的發展趨勢，你們最想僱用什麼樣的人才？

答：未來許多工作被取代，但也有很多新工作產生。我們需要「設計思考」的人才，需要懂得資訊管理與人類行為的專家，將這兩者結合在一起可以創造奇蹟。

設計思考 可以創造奇蹟

問：AI時代來臨，為何創業家精神越來越重要？

答：隨著自動化與與人工智慧普及，將取代大多數工作，不僅藍領工作，白領工作也受衝擊，從銀行、會計、行政庶務等，許多工作將消失，如果你不創造新工作，那工作從那裡來？未來最重要的是創業家精神，在科技的協助下，年輕人可以很容易創立公司，同時與全球市場接軌；只要有企圖心，人人都可以成為創業家。

新科技帶來風險，也帶來機會。年輕人創業，規模不必很大，有機會發展成為跨國公司，這是科技帶來的正面效果，科技提供一個平台的角色。

接下來我關心的是，年輕創業家關照的層面除了股東利益之外，還能夠擴及整個社會與環境。這些創業者必須能夠關照所有利害關係人，包括股東、員工、社區和社會整體的利益。以星展集團來說，我們設計一個平衡卡，提醒大家注意平衡客戶、股東、員工、政府、主管機關與社會整體的利益。

我認為，年輕人創業過程中，注意到整個社會整體的平衡，這是一項挑戰。

迷你公司 也能接軌國際

問：依你的說法，商學院的教科書必須改寫囉！

答：依我的了解，哈佛大學商學院的教科書已經調整，從以往強調股東價值轉向所有利害關係人的價值。不過，我認為這樣還不夠，政府和大企業可以在很多地方協助年輕創業者。

問：人工智慧普及，很多人擔心失業，你卻看到科技正面能功能？

答：回顧工業化的歷程，生產線上大量生產，企業的規模越來越大。如今，網路科技普及，使得4人迷你公司也可以成為全球供應鏈的一環，這是科技帶來的正面力量。另一方面，不可避免地，很多工作會消失，所以年輕人要能夠自己創業。

人工智慧 改寫金融服務

問：金融業競爭激烈，星展集團獲利創歷史新高，請分享成功密碼。

答：我們很幸運以亞洲為主要市場，能夠穩定成長，非常重視中小企業、財富管理。我們積極推動數位化服務，在增加客戶數量、降低作業成本、提升獲利方面，發揮很大作用，今年很榮幸獲《Euromoney》選為全球最佳數位銀行。 目前手機越來越普遍，我們開發各式app，銀行許多服務可以透過智慧手機完成。我們要讓銀行各項服務變得更方便，在客戶最需要的時候，我們適時提供服務；我們把金融服務變得更簡單，從存款、房貸、車貸到投資等服務，都可以透過手機完成。

(中國時報)