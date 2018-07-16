獲利非唯一 力推社企成主流

2018年07月16日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

亞洲各國社會企業蓬勃發展，星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）預估，光譜左邊的非營利組織、右邊的營利企業會向中間的社會企業靠攏，未來新商業模式會以社會企業為主，企業獲取利潤兼顧社會影響力。星展集團打造跨國社企平台，和社企一起成長。

在眾多銀行中，星展集團獨樹一幟，自2010年以來，以集團資源輔導年輕人發展社會企業，2014年投入5000萬新幣成立星展基金會，串聯社企青年、投資者、非營利組織等，成為社企好夥伴，成為改變社會的觸媒。

高博德日前赴立法院參加「社會創新國會」成立大會，並以「社會創新和關鍵驅力」為題發表演講。他指出，社企有兩大挑戰，一是建立永續發展模式，二是擴大規模，在這個過程中，政府與大企業可以提供協助。

問：社會企業未來會成為主流嗎？

答：我希望成為主流。亞洲20年來經濟強勁成長，人民生活水準大幅提高，但貧富差距也擴大，有許多窮人沒有得到公平的機會。許多問題政府無力解決，民間可以來協助。從商業模式來分析，傳統上光譜的兩邊，左邊是非營利組織，右邊是營利企業，中間是社會企業，能兼顧這兩種驅力的社企將成為未來的企業。

問：星展集團在什麼情況下投入社會企業，對集團帶來那些正向功能？

答：最初我們希望為集團創造差異化效果，同時強化我們在中小企業的利基，我們有很多客戶來自中小企業，於是我們思考，何不擴大對中小企業的服務，從年輕人創業之初就開始輔導。

我們在2010年決定投入輔導社會企業，2014年成立基金會，舉辦亞洲社企挑戰賽，創立跨國社企平台，協助台灣、香港、中國大陸、印度、印尼和新加坡等地的社企發展，過去5年來我們接觸的社企高達2萬8000多家。

我們投入資源輔導社會企業，同時使得星展在社會大眾心中建立專業形象與信任，好比我們從社會取得銀行的執照。輔導社企的過程中，也幫助我們找到許多更好的客戶。

問：未來你個人會投入社會企業嗎？

答：我喜歡賞鳥，將來有機會時，我打算從事生態旅遊相關的社會企業，對生態環境有貢獻。

(中國時報)