20年瑜伽功力 身段超柔軟

2018年07月16日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／特稿 ／特稿

金融業競爭激烈，銀行家們掌管數千億元龐大資產，承受的壓力也特別大。星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）在銀行界服務長達36年，擁有20年瑜伽功力，練習瑜伽、呼吸與打坐成為他的日常早課，幫助他達到心身靈的平衡。

現年58歲的高博德精力充沛，員工大會中，他親切回答許多員工提問，並且應某行員要求，現場表演瑜伽動作，展現柔軟身段，令員工們印象深刻。

高博德在新德里長大，取得德里大學經濟學學士、印度管理學院企管碩士學位，畢業後進入印度花旗銀行工作，由於表現優異，很快擔任部門主管，當時他手下銀行員很多年紀都比他大，讓他培養出善於傾聽的耐心。

1991年，高博德奉派到花旗新加坡分行擔任主管，之後他歷任花旗在印尼、馬來西亞、新加坡負責人，隨後擔任東南亞澳紐地區執行長，在花旗集團前後長達27年。較特別的是，2000年他離開花旗集團，曾短暫創業，但1年後又回到花旗集團。

2009年，高博德在星展集團延攬下擔任集團執行總裁迄今。對於銀行業未來，他認為，數位化是攸關存活的關鍵策略，任內積極推動銀行數位化轉型；同時大力支持輔導社會企業，從推廣、培育、提供金融協助等，為星展建立不一樣的企業文化。

這些年來，高博德隨著職務調動，曾在東南亞許多城市居住，在這麼多城市中，他最喜歡新加坡，原因是「新加坡的印度人口多，讓他不覺得自己是外國人，居住環境優，政府部門效率高，可以把事情做出來，而且可以達到區域規模，做出影響力。」

在36年的銀行生涯中，經歷大小不同的金融風暴，高博德認為，「未來最大的挑戰應該來自數位化轉型，這牽涉銀行的生死存活。」由於有這層深刻的體驗，星展集團在他的帶領下，數位轉型腳步走得特別快。

(中國時報)