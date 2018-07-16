承諾不變 善意不變 創友善交流空間

2018年07月16日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

海基會副董事長兼祕書長姚人多履新後昨首度亮相公開活動。他強調，政府在兩岸關係上「承諾不變，善意不變。」海基會是釋出善意、促進兩岸交流的組織，會創造更多交流機會，營造兩岸友善的協商空間。身為外省第二代的姚人多，更感性表明能為兩岸事務盡心力，也能告慰父親在天之靈；姚的海基會處女秀，展現感性與柔軟的一面。

外省二代 當新潤滑劑

海基會昨與BiG行動夢想家基金會共同舉辦「BiG行動夢想家第9屆夏令營聯合成果發表會」。姚人多在會前受訪時指出，蔡總統從2016上任以來一直強調承諾不變、善意不變，處理兩岸事務會依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例 》。

姚人多強調，海基會就是個制度性、釋出善意、促進民間交流的組織。最重要的3件事情即為兩岸之間協商、交流以及服務。「我來之後就是希望提供更好服務、創造更多交流機會、創造更友善對未來可以協商的空間和氛圍。」

作為蔡英文總統文膽的姚人多，其實是外省第二代。談及這個身分，姚人多表明，父親是浙江人，去年過世，「生前有期許我說如果有機會，能夠在幫小英總統在兩岸事務上多盡一份心力。」如今不只個人高興有機會來到海基會，「相信爸爸在天之靈也會蠻高興的。」

勉陸生 共築美麗風景

昨日活動亦有不少陸生參與。姚人多在活動致詞時提到，過去在清大任教時很多學生是陸生，陸生上課非常喜歡坐第一排，也愛發問問題；相反的台灣學生則都坐後面幾排。他則時常鼓勵陸生要多到台灣四處走走看看。

「常常聽到台灣最美的風景是人」，姚人多稱，其實台灣有個很棒的地方，就是志工服務，這是台灣特色，也是台灣精神所在。陸生能犧牲自己時間、精神，留在台灣從事志工服務，跟大家共同描繪、構築這片美麗風景。

BiG行動夢想家基金會夏令營是第9次舉辦，活動包括創意插畫營、活力籃球營、野鳥生態營等。在海基會協助下，共有20位各大學校院的陸生主動報名擔任志工，另有7位陸生，出席聯合成果發表會。

(中國時報)