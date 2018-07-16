統獨提案 小英冷處理

2018年07月16日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨昨舉行全代會，黨代表提出涉及兩岸的統獨提案，包含要求民進黨提出凝聚台灣共識的「新黨綱」、反制大陸壓迫航空公司將台灣名稱加註中國等。不過身兼黨主席的總統蔡英文昨裁示，新黨綱的提案，去年已有人提出類似案子，中常會已有建議案，不另行處理，反制大陸的提案則送交中執會研議，關於兩岸、統獨的提案全都冷處理。

黨代表許瀚升提案指出，提請授權中執會根據總統蔡英文的「維持現狀」論述，在2018年提出民進黨的新黨綱，取代1991年黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、1999年的「台灣前途決議文」、2007年的「正常國家決議文」，以符合時代需求、凝聚台灣共識，強化民進黨維護台海和平穩健形象。

蔡英文說，許瀚升的提案與上次全代會中彰化縣議員林維浩提案旨趣相近，但林的提案已通過中常會的處理建議，建議許瀚升的案子不另行處理，詢問大家有無意見。在場沒有特別異議，最後沒處理此案。

另一黨代表李文正提案，要求反制大陸壓迫航空公司更改台灣主權企圖併吞台灣。李文正說，很多航空公司受到壓力，都將台灣列為中國的一部分，聯合國將中華人民共和國記載為繼承中華民國，我們若自稱中華民國，等同是被中國繼承，「這樣有嚴重吧？怎麼還可以不說話？」

不過涉及統獨、兩岸的提案，並未成昨天焦點，李文正的提案，蔡裁示交由中執會研議辦理。

(中國時報)