普普會各有盤算 矛盾恐難解

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

川普與普丁峰會可能觸及的議題

美國總統川普和俄羅斯總統普丁16日將在芬蘭首都赫爾辛基舉行高峰會議（普普會），這是川普入主白宮一年半來，美俄兩國領袖首次正式一對一晤談。兩人此前只曾兩度在國際多邊會議進行會外非正式對話。觀察家預料，普普會將觸及俄干預美大選、介入敘利亞內戰、併吞克里米亞等敏感議題。峰會雖難一勞永逸化解結構性矛盾，但可望釋出兩國關係緩和訊號。

赫爾辛基 今高峰會

普普會前夕，美司法部13日起訴了12名俄國人，控告他們涉嫌駭進美民主黨網路竊取電郵、企圖干預2016年美國總統大選。美朝野兩黨國會議員紛紛施壓，要求川普取消這次峰會。川普不為所動，主要是冀望美俄關係能有所突破，以凸顯其外交能力，為11月的期中選舉增添勝算。

對普丁來說，這是改善俄美關係、進而使俄國擺脫國際制裁的契機。分析家稱，普普會將使國際社會視普丁為川普的「平等對話者」。

《紐約時報》指出，川普與部屬在對俄政策上扞格不入，川普敞開雙臂迎向俄國，幕僚與閣員則對俄國摩拳擦掌。美前副國務卿塔波特說：「（川普）總統對他的行政部門綁手綁腳，而行政部門也讓總統跛足難行。這是一場兩人三腳競走賽，而應齊一步伐的兩人卻往相反方向走。」

議題敏感 關係趨緩

例如，川普日前公開貶損特別檢察官穆勒有關俄國干預美大選的調查，而司法部不久後即宣布起訴涉案俄國人。川普說：「這真的會傷害我們的國家，當真會損害我們與俄國的關係。」

普普會可能討論長期阻礙美俄關係的多項議題，包括展延或修改現有的裁減戰略武器協定；美減少敘利亞駐軍規模，限制伊朗在敘國內戰的影響力，並降低伊朗和以色列爆發衝突的可能。分析家稱，美俄可望透過象徵性協議，釋出關係緩和訊號，這將對中東等地區地緣政治產生後續影響。普普會也可能觸及烏克蘭、克里米亞和美對俄制裁等議題。

(中國時報)